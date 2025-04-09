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В Великобритании построят тематический парк Universal Studios

Сегодня в 13:30
Фото: Universal Studios

В Великобритании построят большой тематический парк Universal Studios. Его строительство начнется в следующем году, открытие запланировано на 2031-й.

Парк станет частью большого развлекательного курортного комплекса площадью 192 гектара. Это будет первый тематический парк Universal, построенный в Европе, — они уже есть в США, Японии, Сингапуре и Китае.

На территории комплекса появится отель на 500 номеров, торговый центр и рестораны. Новый парк будет расположен на территории бывшего кирпичного завода Kempston Hardwick. По оценкам экспертов, он принесет экономике 50 млрд фунтов стерлингов, создаст около 28 тыс. рабочих мест и привлечет 8,5 млн посетителей в первый год.

«Сегодня мы заключили сделку по многомиллиардным инвестициям, благодаря которым в Бедфорде появится один из крупнейших парков развлечений в Европе, что выведет графство на мировую арену», — отметил премьер-министр Кир Стармер.

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