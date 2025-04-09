В Великобритании построят тематический парк Universal Studios

На территории комплекса появится отель на 500 номеров, торговый центр и рестораны. Новый парк будет расположен на территории бывшего кирпичного завода Kempston Hardwick. По оценкам экспертов, он принесет экономике 50 млрд фунтов стерлингов, создаст около 28 тыс. рабочих мест и привлечет 8,5 млн посетителей в первый год.