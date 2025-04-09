Скумбрия находится на грани исчезновения из‑за чрезмерного вылова

Сегодня / 08:01
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин расплакался при встрече с возрожденным «лютоволком»
Сегодня / 08:54
В России женщины стали меньше сидеть в декрете
Сегодня / 07:35
В Москве клещи впали в спячку из‑за похолодания
Сегодня / 06:56
Звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд рассказала, что чувствовала себя «уродливой»
Сегодня / 06:43
Комедию «Колин из бухгалтерии» продлили на третий сезон
Сегодня / 06:30
Роберт Паттинсон может сыграть злодея в «Дюне-3»
Сегодня / 05:57
Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО
Сегодня / 22:56
Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок
Сегодня / 22:15
Джонатан Мейджорс стремится стать выдающимся бодибилдером в трейлере «Жажды славы»
Сегодня / 21:26
Мультфильм «Angry Birds 3 в кино» выйдет в начале 2027 года
Вчера / 20:47
Артем Михалков стал генпродюсером студии 1-2-3 Production, выпустившей «Эпидемию»
Вчера / 20:47
Билли Корган рассказал, что хотел бы услышать песню The Smashing Pumpkins на своих похоронах
Вчера / 19:45
Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимется в фильме Кантемира Балагова «Варенье из бабочек»
Вчера / 18:40
Дочь Дэвида Линча опубликовала фото с текстом его эпитафии. Его значение — загадка
Вчера / 18:25
Марк Хоппус из Blink-182 вспомнил «ужасное» свидание с Мелиссой Джоан Харт
Вчера / 17:57
Блогер Алексей Жидковский прочитал текст «Тотального диктанта». Его раскритиковали чиновники
Вчера / 17:16
Вышел тизер четвертого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы»
Вчера / 17:08
Сабрина Карпентер станет хедлайнером виртуального фестиваля Fortnite
Вчера / 16:16
Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится на Каннском кинофестивале
Вчера / 15:47
Робби Уильямс заболел цингой из‑за препаратов для похудения
Вчера / 15:33
Cosmoscow объявила победителей. Институцией года стал центр творческих индустрий «Фабрика»
Вчера / 15:33
Число смертных казней в 2024 году достигло рекордного максимума за 10 лет
Вчера / 14:50
Дженна Ортега рассказала, почему покинула «Крик-7»
Вчера / 14:26
Тимоте Шаламе несколько месяцев играл в пинг-понг, готовясь к роли в фильме «Марти Превосходный»
Вчера / 14:20
Вернер Херцог получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф
Вчера / 14:19
A24 ведет переговоры о ремейке «Кровавого спорта» с Жан-Клодом Ван Даммом
Вчера / 14:02
«Это ода женственности»: Eburet выпустил прозрачные вазы в форме ракушек
Вчера / 13:17
Невеста пришла на свадьбу без макияжа ― и была ошеломлена количеством хейта

Скумбрия находится на грани исчезновения из‑за чрезмерного вылова

Сегодня в 09:18
Фото: Richard Bell/Unsplash

В мире запасы скумбрии приближаются к критическим значениям из‑за чрезмерного вылова. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Общества сохранения морской среды (MCS), страны не соблюдают правила контроля за уловом. С 2009 года избыточная добыча скумбрии достигала 80%. За последние четыре года общий допустимый улов был на 39% выше научно обоснованного уровня.

Защитники природы призвали страны объединиться и разработать стратегию, которая приведет к восстановлению популяции скумбрии.

В MCS порекомендовали потребителям в качестве экологичной альтернативы выбирать сельдь из Северного моря и восточной части Ла-Манша или сардины из Корнуолла, которые сертифицированы Советом по охране морской среды.

Согласно «Руководству по выбору рыбы» MCS, которое обновляется два раза в год, морепродукты оцениваются в зависимости от того, где и как выловлен или выращен тот или иной вид. MCS рекомендует супермаркетам и ресторанам не продавать рыбу с рейтингом ниже трех.

Первая и вторая категории (зеленый цвет) — лучший выбор, третья и четвертая (желтый) — требуют улучшений. Рыбы с красным цветом и рейтингом 5 относятся к категории «рыба, которую следует избегать».

В весеннем обновлении рыба-монах из Северного моря перешла из желтой в зеленую категорию, а голубой марлин — из красной в желтую, из‑за «незначительного улучшения» ситуации с промыслом.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами