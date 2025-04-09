Скумбрия находится на грани исчезновения из‑за чрезмерного вылова

Согласно «Руководству по выбору рыбы» MCS, которое обновляется два раза в год, морепродукты оцениваются в зависимости от того, где и как выловлен или выращен тот или иной вид. MCS рекомендует супермаркетам и ресторанам не продавать рыбу с рейтингом ниже трех.