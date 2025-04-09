Скумбрия находится на грани исчезновения из‑за чрезмерного вылова

В мире запасы скумбрии приближаются к критическим значениям из‑за чрезмерного вылова. Об этом сообщает The Guardian.
По данным Общества сохранения морской среды (MCS), страны не соблюдают правила контроля за уловом. С 2009 года избыточная добыча скумбрии достигала 80%. За последние четыре года общий допустимый улов был на 39% выше научно обоснованного уровня.
Защитники природы призвали страны объединиться и разработать стратегию, которая приведет к восстановлению популяции скумбрии.
В MCS порекомендовали потребителям в качестве экологичной альтернативы выбирать сельдь из Северного моря и восточной части Ла-Манша или сардины из Корнуолла, которые сертифицированы Советом по охране морской среды.
Согласно «Руководству по выбору рыбы» MCS, которое обновляется два раза в год, морепродукты оцениваются в зависимости от того, где и как выловлен или выращен тот или иной вид. MCS рекомендует супермаркетам и ресторанам не продавать рыбу с рейтингом ниже трех.
Первая и вторая категории (зеленый цвет) — лучший выбор, третья и четвертая (желтый) — требуют улучшений. Рыбы с красным цветом и рейтингом 5 относятся к категории «рыба, которую следует избегать».
В весеннем обновлении рыба-монах из Северного моря перешла из желтой в зеленую категорию, а голубой марлин — из красной в желтую, из‑за «незначительного улучшения» ситуации с промыслом.