В России женщины стали меньше сидеть в декрете

При этом в 2022 году женщины проводили в декретном отпуске значительно больше времени — 28,5 месяца. Согласно российскому законодательству, женщины могут находиться в отпуске по беременности от 70 до 84 дней до родов и от 70 до 110 дней после. Отпуск по уходу за ребенком длится до трех лет.