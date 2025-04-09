В России женщины стали меньше сидеть в декрете

В России женщины стали меньше проводить времени в декрете по итогам 2024 года. Об этом пишут РИА «Новости».
Средняя продолжительность декрета в 2024 году составила 24,9 месяца, что стало минимальным значением с 2011 года, когда в отпуске по уходу за ребенком россиянка в среднем находилась 18,4 месяца.
При этом в 2022 году женщины проводили в декретном отпуске значительно больше времени — 28,5 месяца. Согласно российскому законодательству, женщины могут находиться в отпуске по беременности от 70 до 84 дней до родов и от 70 до 110 дней после. Отпуск по уходу за ребенком длится до трех лет.
Ранее опрос Росстата показал, что 75,9% россиянок вернулись после декрета на прежнее место работы, оставшиеся 24,1% его поменяли. Чаще всего женщины решают сменить работу по личной инициативе из‑за графика.