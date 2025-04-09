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Автор «Игры престолов» Джордж Мартин расплакался при встрече с возрожденным «лютоволком»

Сегодня в 08:01
Фото: Colossal Biosciences

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин стал одним из первых, кто познакомился с трио возрожденных «лютоволков», вымерших более 10 000 лет назад.

Соучредитель Colossal Biosciences, которая занималась воскрешением исчезнувшего вида, Бен Ламм рассказал, что лично привёз Мартина на встречу с волками: «Он плакал! Он просто рыдал. Мартин сказал, что это было одно из величайших зрелищ, которые он когда‑либо видел».

Мартин, который является инвестором и культурным консультантом компании, заявил: «Многие считают „лютоволков“ мифическими существами из мира фантастики, но на самом деле у них богатая история, и они сыграли важную роль в экосистеме Америки. Мне посчастливилось писать о магии, а Бен и Colossal сотворили магию наяву, вернув этих величественных существ в наш мир».

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© Фото: Colossal Biosciences
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© Фото: Colossal Biosciences

7 апреля группа ученых из Colossal Biosciences объявила, что после многих лет работы над выведением вымерших животных им наконец удалось генетически создать трех волчат, содержащих ДНК вымершего волка.

Животные не являются точным возрождением доисторических «лютоволков», но несут в себе 20 генов этого вида. Они были созданы путём внедрения ДНК, полученной из окаменелостей саблезубых волков, в эмбрионы, которые затем были имплантированы суррогатным матерям-собакам.

В результате в октябре 2024 года родились два детеныша мужского пола Ромул и Рем, а в январе 2025 года — одного женского по кличке Кхалиси. Бен Ламм рассказал, что у животных «очень густой мех, хвост немного длиннее, и они выше», чем обычные волки.

«Сейчас они весят 36 килограммов, а типичный волк весит от 34 до 45 килограммов, если это самец, и это довольно много. Они, вероятно, будут весить 63 килограмма, как мы и предполагали», — добавил глава компании.

Животные будут жить в постоянно контролируемом, безопасном экологическом заповеднике, который сертифицирован Американским Обществом защиты животных и зарегистрирован в Министерстве сельского хозяйства США.

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