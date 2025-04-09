Автор «Игры престолов» Джордж Мартин расплакался при встрече с возрожденным «лютоволком»

Мартин, который является инвестором и культурным консультантом компании, заявил: «Многие считают „лютоволков“ мифическими существами из мира фантастики, но на самом деле у них богатая история, и они сыграли важную роль в экосистеме Америки. Мне посчастливилось писать о магии, а Бен и Colossal сотворили магию наяву, вернув этих величественных существ в наш мир».