В Москве клещи впали в спячку из‑за похолодания

В Москве клещи временно впали в спячку из‑за похолодания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина.
Однако перемены погоды не повлияют на их численность. По словам Кунафина, в процессе длительной эволюции клещи в Москве и Подмосковье уже адаптировались к резким перепадам температуры.
«При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметке ниже пяти градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку», — отметил он.
Клещи снова проснутся, когда температура поднимется выше пяти градусов, и будут активны, пока погода не станет для них слишком сухой и жаркой. «При суточных значениях температуры выше плюс 25 градусов они обычно тоже начинают прятаться», — сказал Кунафин.