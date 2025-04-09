Звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд рассказала, что чувствовала себя «уродливой»

«Меня радует, что это стало символом бунта и свободы, но есть предел. Все разговоры сводятся к моим зубам, и это немного огорчает, потому что я не могу говорить о своей работе. Люди считают, что это мило, ведь они не критикуют. И мне приходится сказать это… Не знаю, стали бы мы говорить об этом так много, если бы речь шла о мужчине? Это снова разговор о внешности женщины», — добавила она.