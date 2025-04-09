Звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд рассказала, что чувствовала себя «уродливой»

Эйми Лу Вуд рассказала, что чувствовала себя «уродливой» на съемках «Белого лотоса».
Актриса сыграла Челси в третьем сезоне сериала HBO, и в новом интервью она отметила, что создателю шоу Майку Уайту пришлось побороться за ее кандидатуру: «Кто‑то сказал мне, как сильно Майк боролся за меня. Они сказали: „Это должна быть ты, что бы ни говорил HBO“».
По словам Вуд, хотя комментарий и был приятным, у нее в голове пронеслась мысль, что она не нужна HBO. «Я знаю, почему HBO не хотел меня, потому что я уродлива. Майку пришлось сказать: „Пожалуйста, позвольте мне взять некрасивую девушку!“ Вот что было у меня в голове», — отметила актриса.
Зрители, впервые увидевшие Вуд, на протяжении всего сезона комментировали ее зубы, из‑за чего актриса начала задумываться, обратили бы на это столько же внимания, если бы она была мужчиной.
«Меня радует, что это стало символом бунта и свободы, но есть предел. Все разговоры сводятся к моим зубам, и это немного огорчает, потому что я не могу говорить о своей работе. Люди считают, что это мило, ведь они не критикуют. И мне приходится сказать это… Не знаю, стали бы мы говорить об этом так много, если бы речь шла о мужчине? Это снова разговор о внешности женщины», — добавила она.