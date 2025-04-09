Комедию «Колин из бухгалтерии» продлили на третий сезон

Paramount+ продлил на третий сезон австралийский комедийный сериал «Колин из бухгалтерии». Об этом сообщает Deadline.
В качестве сценаристов, продюсеров и исполнителей главных ролей в продолжение вернутся Патрик Браммалл и Харриет Дайер. По данным источника издания, бордер-терьер Зак также вернется в сериал.
«Колин из бухгалтерии» рассказывает о Гордоне и Эшли, чья жизнь меняется после случайной встречи: она показывает ему грудь на дороге, из‑за чего он сбивает собаку. Вместе они решают оставить пса по кличке Колин и заботиться о нем, из‑за чего постепенно сближаются.
Второй сезон начинается с того, что Эшли и Гордон официально живут вместе и пытаются забрать свою любимую собаку с особыми потребностями у ее новых хозяев.
В 2024-м кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий включил сериал в топ лучших ситкомов и драмеди года. «После второго сезона можно с чистой совестью заявить, что „Колин из бухгалтерии“ — лучший, самый трогательный и угарный ромком современности», — написал он.