Роберт Паттинсон может сыграть злодея в «Дюне-3»

«В фильме уже задействована группа a-list, включающая Тимоте Шаламе, Флоренс Пью и Зендаю, и ожидается, что многие из нее вернутся. Тем не менее остается несколько новых ролей, и, как и в случае с любым другим проектом „Дюны“, звезды выстраиваются в очередь за возможностью сняться в оскароносной франшизе», — подчеркивает Deadline.