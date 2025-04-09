Роберт Паттинсон может сыграть злодея в «Дюне-3»

Роберт Паттинсон может присоединиться к актерскому составу «Дюны-3», утверждает Deadline. Студия Legendary от комментариев пока отказалась.
По данным источников, актер сыграет главного злодея — Скайтейла. Съемки фильма начнутся уже этим летом, Дени Вильнев вернется в качестве режиссера.
«В фильме уже задействована группа a-list, включающая Тимоте Шаламе, Флоренс Пью и Зендаю, и ожидается, что многие из нее вернутся. Тем не менее остается несколько новых ролей, и, как и в случае с любым другим проектом „Дюны“, звезды выстраиваются в очередь за возможностью сняться в оскароносной франшизе», — подчеркивает Deadline.
Ранее Вильнев заявил, что новая картина закончит арку Пола Атрейдеса, а также завершит участие постановщика во вселенной «Дюны», несмотря на то что Герберт написал еще четыре сиквела после «Мессии Дюны».
Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта вышла на экраны 28 февраля 2024 года. Главные роли в фильме исполнили Тимоте Шаламе, Остин Батлер, Зендая, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин и Стеллан Скарсгорд.
Прокатные сборы ленты превзошли показатели предыдущего фильма по всему миру и за первый месяц составили более 500 млн долларов. Первая часть франшизы вышла в 2021 году.