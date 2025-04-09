Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО. В конце марта суд одобрил прошение актера об условно-досрочном освобождении, пишет РИА «Новости».
Согласно решению суда, Ефремов обязан ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и не менять место жительства. Если он нарушит порядок или не будет выполнять свои обязанности, условно-досрочное освобождение могут отменить.
Причиной УДО стало ухудшение состояния здоровья Ефремова. Адвокат актера рассказал, что первым делом Ефремов отправится лечиться от хронической обструктивной болезни легких.
На последнем судебном заседании актер заявил, что больше никогда не будет пить и водить машину. Всего из 8-летнего срока Ефремов отсидел в колонии 4,5 года.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». В результате скончался водитель этого автомобиля Сергей Захаров.
Спустя три месяца Ефремова признали виновным. Согласно судебным материалам, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счел, что вина актера «полностью подтверждается доказательствами», несмотря на ее непризнание.
Изначальный срок, составлявший 8 лет колонии, был сокращен до 7,5 года спустя месяц после первого решения — после поданной апелляции Мосгорсуд принял во внимание возмещение морального вреда.