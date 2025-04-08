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Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок

Сегодня в 22:56
Фото: taylorswift

Американская певица Тейлор Сфивт стала рекордсменкой по числу проданных за последнее десятилетие виниловых пластинок. Об этом сообщил The Sun.

Сразу три альбома артистки вошли в топ-10 самых успешных релизов на виниле. «Midnights» стала лидером рейтинга, «The Tortured Poets Department» заняла вторую строчку, в «1989» оказалась на четвертой, устаупив «Harry’s House» Гарри Стайла.

Помимо этих пластинок, активно распродавались также «Legacy» и «Blackstar» Дэвида Боуи, «Fine Line» Стайлза, «Divide» Эда Ширана, «When We All Fall Asleep Where Do We Go» Билли Айлиш и «Currents» группы Tame Impala.

Альбомы Свифт становились самыми популярными релизами трех прошедших лет. До этого виниловыми хитами были «Voyage» группы ABBA в 2021 году, «Disco» Кайли Миноуг в 2020-м, «Why Me, Why Not» Лиама Галлахера в 2019-м, «Tranquility Base Hotel & Casino» рок-коллектива Arctic Monkeys в 2018-м.

В целом, как отметили в СМИ, востребованность виниловых пластинок в Великобритании повысилась с 2015 года: их доля среди всех проданных альбомов выросла с 3% до 34%. Только в 2025 году было продано 6,7 млн виниловых альбомов — это почти в пять раз больше, чем в 1994 году.

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