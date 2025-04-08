Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок

В целом, как отметили в СМИ, востребованность виниловых пластинок в Великобритании повысилась с 2015 года: их доля среди всех проданных альбомов выросла с 3% до 34%. Только в 2025 году было продано 6,7 млн виниловых альбомов — это почти в пять раз больше, чем в 1994 году.