Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу проданных за десятилетие виниловых пластинок

Американская певица Тейлор Сфивт стала рекордсменкой по числу проданных за последнее десятилетие виниловых пластинок. Об этом сообщил The Sun.
Сразу три альбома артистки вошли в топ-10 самых успешных релизов на виниле. «Midnights» стала лидером рейтинга, «The Tortured Poets Department» заняла вторую строчку, в «1989» оказалась на четвертой, устаупив «Harry’s House» Гарри Стайла.
Помимо этих пластинок, активно распродавались также «Legacy» и «Blackstar» Дэвида Боуи, «Fine Line» Стайлза, «Divide» Эда Ширана, «When We All Fall Asleep Where Do We Go» Билли Айлиш и «Currents» группы Tame Impala.
Альбомы Свифт становились самыми популярными релизами трех прошедших лет. До этого виниловыми хитами были «Voyage» группы ABBA в 2021 году, «Disco» Кайли Миноуг в 2020-м, «Why Me, Why Not» Лиама Галлахера в 2019-м, «Tranquility Base Hotel & Casino» рок-коллектива Arctic Monkeys в 2018-м.
В целом, как отметили в СМИ, востребованность виниловых пластинок в Великобритании повысилась с 2015 года: их доля среди всех проданных альбомов выросла с 3% до 34%. Только в 2025 году было продано 6,7 млн виниловых альбомов — это почти в пять раз больше, чем в 1994 году.