Джонатан Мейджорс стремится стать выдающимся бодибилдером в трейлере «Жажды славы»

На ютуб-канале U Films опубликовали русскоязычный трейлер фильма «Жажда славы», главную роль в котором исполнил Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта», «Крид 3», «Человек-муравей и Оса: Квантомания»).
Актер сыграл спортсмена по имени Киллиан, который мечтает о победе на турнире по бодибилдингу «Мистер Олимпия». Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание успеха перерастает в опасную одержимость.
Режиссером картины и ее сценаристом стал Элайджа Байнум, известный по фильмам «Жаркие летние ночи» с Тимоти Шаламе и Майкой Монро и «Избавление» с Андрой Дэй и Гленн Клоуз.
В «Жажде славы» снялись, помимо Мейджорса, Харрисон Пейдж, Харриет Сэнсон Харрис, Хейли Беннетт, Майкл О’Херн, Тейлор Пейдж. В российский кинопрокат драма выйдет 8 мая.
Мировая премьера фильма состоялась в январе 2023 года на кинофестивале «Сандэнс». Лента получила высокие оценки критиков и зрителей. Студия Seachlight планировала продвигать картину на «Оскар», но отказалась от этой идеи из‑за скандала вокруг Мейджорса.
25 марта 2023 года актер позвонил в службу спасения, поскольку он якобы нашел свою экс-девушку Грейс Джаббари без сознания в их нью-йоркской квартире. Полиция обнаружила у Грейс телесные повреждения, в том числе перелом пальца и порез за ухом. Мейджорса арестовали.
Джаббари обвинила актера в физическом и психологическом насилии. Присяжные признали Мейджорса виновным, после чего тот потерял роль в сериале «Локи». Артисту удалось избежать тюрьмы, но его приговорили к годичному курсу психотерапии.
В ноябре 2024 года Джабарри отозвала иски против Мейджорса. Бывшие партнеры урегулировали спор в досудебном порядке. После этого актер вернулся к работе: в ближайшее время его можно будет увидеть в триллере «Merciless» Мартина Вильнева.