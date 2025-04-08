Мультфильм «Angry Birds в кино 3» выйдет в начале 2027 года

«Мы очень рады сотрудничать с Paramount Pictures и чрезвычайно гордимся нашим невероятным актерским составом. У нас не только Джейсон, Джош, Рэйчел и Дэнни возвращаются, чтобы озвучить своих фантастических персонажей, но и их окружает звездный ансамбль комедийных талантов. Это одни из самых смешных людей сегодня, и мы так рады иметь их всех на борту», — сказал Коэн.