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Мультфильм «Angry Birds в кино 3» выйдет в начале 2027 года

Сегодня в 21:26
Кадр: Sony Pictures Animation

Мультфильм «Angry Birds в кино 3» выйдет в кинопрокат 29 января 2027 года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на дистрибутора картины — студию Paramount Pictures.

Третью часть франшизы, основанной на одноименной видеоигре, поставит режиссер Джон Райс — он же работал над первой лентой серии. Сценарий триквела написал Туроп Ван Орман, автор текста второй картины.

Продюсерами проекта выступили Джон Коэн, Дэн Чуба и Карла Коннор, исполнительными продюсерами — Орман и Тору Накахара («Соник в кино»). Музыку к «Angry Birds в кино 3» напишет лауреат «Грэмми» Эйтор Перейра («Гадкий я»).

Персонажей будущего фильма озвучат Джейсон Судейкис, Джош Гад, Рэйчел Блум, Дэнни Макбрайд, Эмма Майерс, Кеке Палмер, Тим Робинсон, Лили Джеймс, Марчелло Эрнандес, Уокер Скобелл, Сэм Ричардсон, Анна Кэткарт, Майтрейи Рамакришнан, Никки Глейзер, Джеймс Остин Джонсон и Псалм Уэст.

«Мы очень рады сотрудничать с Paramount Pictures и чрезвычайно гордимся нашим невероятным актерским составом. У нас не только Джейсон, Джош, Рэйчел и Дэнни возвращаются, чтобы озвучить своих фантастических персонажей, но и их окружает звездный ансамбль комедийных талантов. Это одни из самых смешных людей сегодня, и мы так рады иметь их всех на борту», — сказал Коэн.

Первый мультфильм на основе игры «Angry Birds» финской компании Rovio вышел в прокат в 2016 году. Рецензию «Афиши Daily» на него можно прочитать здесь. Второй фильм серии выпустили в 2019 году.

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