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Артем Михалков стал генпродюсером студии 1-2-3 Production, выпустившей «Эпидемию»

Вчера в 20:47
Кадр: Art Pictures Studio

Актер и режиссер Артем Михалков стал генеральным продюсером кинокомпании 1-2-3 Production, выпустившей сериалы «Эпидемия» и «Игра на выживание». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на медиаменеджера Тину Канделаки.

Студия, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», в данный момент занимается разработкой шпионского триллера «Бансу» с Александром Палем и драмы «Здоровый человек» Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум.

Михалков займется в компании всеми творческими вопросами: он будет генерировать идеи и разрабатывать сценарии, взаимодействовать с шоураннерами и контролировать художественное качество проектов.

Специалисту предстоит сформировать уникальный стиль студии, отбирать перспективные коммерческие проекты и развивать партнерские отношения 1-2-3 Production, в частности — с платформами Premier и Rutube, а также телеканалами ТНТ, ТВ-3 и НТВ.

Кинокомпания 1-2-3 Production существует с 2016 года. За 8,5 лет она выпустила ряд громких проектов, в том числе трилогию «Гоголь», и активно сотрудничала с телеканалами и ведущими стриминговыми сервисами.

Артем Михалков — сын обладателя «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и премии «Оскар» Никиты Михалкова, автора «Утомленных солнцем» и «Рабы любви». Он начал актерскую карьеру еще ребенком, а в конце 90-х окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Михалкова можно было видеть в таких фильмах как «72 метра», «9 рота» и «Духless». В 2001 году он создал продакшн-компанию «Кинодом», после чего занимался режиссурой, выпустил фильмы «Остановка», «Мистер Нокаут» и другие.

С 2013 по 2018 год Михалков был президентом кинофестиваля дебютов «Движение» в Омске, а с 2024 года — генеральным продюсером фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде.

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