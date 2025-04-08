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Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимется в фильме Кантемира Балагова «Варенье из бабочек»

Сегодня в 19:45
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британский актер Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля во франшизе «Гарри Поттер», снимется в фильме Кантемира Балагова «Варенье из бабочек». Об этом сообщил Deadline.

Меллинг исполнит одну из главных ролей. Других основных действующих лиц сыграют Барри Кеоган («Солтберн», «Банши Инишерина») и Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six», «Безумный Макс: Дорога ярости»).

Подробности о персонажах актеров держатся в тайне. Действие фильма развернется на фоне черкесской общины Нью-Джерси. В центре сюжета окажется подросток, отец и тетя которого управляют закусочной, находящейся в затруднительном положении.

Когда мальчик не помогает семье в ресторане, он тренируется, чтобы стать профессиональным борцом. После того, как неудачные схемы его отца терпят неудачу, подросток берет на себя бремя чужих ошибок, сталкиваясь с насилием и взрослея быстрее, чем он того хотел бы.

«Варенье из бабочек» будет первым англоязычным проектом Балагова, автора «Дылды». Продюсировать проект будут AR Content Александр Роднянского*, Why Not Productions Паскаля Кошете («Эмилия Перес») и Goodfellas.

Ожидается, что картина будет готова к участию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2026 году. Сценарий для нее написал Балагов вместе с писательницей Мариной Степновой, автором романа «Женщины Лазаря». Изначально картина называлась «Моника» и должна была сниматься в России.

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