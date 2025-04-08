Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимется в фильме Кантемира Балагова «Варенье из бабочек»

Когда мальчик не помогает семье в ресторане, он тренируется, чтобы стать профессиональным борцом. После того, как неудачные схемы его отца терпят неудачу, подросток берет на себя бремя чужих ошибок, сталкиваясь с насилием и взрослея быстрее, чем он того хотел бы.