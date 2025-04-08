Билли Корган рассказал, что хотел бы услышать песню The Smashing Pumpkins на своих похоронах

Издание попросило певца рассказать о значимых для него песнях. В одном из вопросов Коргана спросили, какую песню он хотел бы услышать на своих похоронах, на что он ответил, что это была бы одна из его собственных композиций, которую он исполнял вместе с The Smashing Pumpkins.