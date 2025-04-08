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Билли Корган рассказал, что хотел бы услышать песню The Smashing Pumpkins на своих похоронах

Вчера в 20:47
Фото: Minyoung Choi/Flickr

Лидер группы The Smashing Pumpkins Билли Корган рассказал в интервью The Guardian, какую песню хотел бы услышать на своих похоронах.

Издание попросило певца рассказать о значимых для него песнях. В одном из вопросов Коргана спросили, какую песню он хотел бы услышать на своих похоронах, на что он ответил, что это была бы одна из его собственных композиций, которую он исполнял вместе с The Smashing Pumpkins.

«Я бы, наверное, выбрал одну из своих собственных, просто чтобы сделать что‑то вроде посмертного, горького замечания: „Вам следовало уделять мне больше внимания, когда я был здесь“. „To Sheila“ с альбома „Adore“ группы The Smashing Pumpkins подойдет, если вы сидите здесь и оплакиваете мою потерю», — сказал он.

Это не единственная песня группы, которая попала в список. Корган также рассказал, что последней песней, которую он исполнял в караоке, была «Zero» The Smashing Pumpkins.

«Я подумал, что будет забавно спеть свою собственную песню, но чем дольше это продолжалось, тем больше я исполнял ее так, будто нахожусь на сцене перед 50 000 человек, и тем меньше людей считали ее смешной», — пошутил музыкант.

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