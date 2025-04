Марк Хоппус из Blink-182 вспомнил «ужасное» свидание с Мелиссой Джоан Харт

Хоппус основал Blink-182 c гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, а также барабанщиком Скоттом Рейнором в 1992 году. Группа неоднократно меняла состав, и Хоппус остается единственным постоянным участником. Популярность группе принесла пластинка «Enema of the State» 1999 года.