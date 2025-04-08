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Марк Хоппус из Blink-182 вспомнил «ужасное» свидание с Мелиссой Джоан Харт

Сегодня в 18:25
Фото: @sotheby

Вокалист и басист Blink-182 Марк Хоппус выпустил свои мемуары «Fahrenheit 182», в которых рассказал об «ужасном» свидании со звездой «Сабрины, маленькой ведьмы» Мелиссой Джоан Харт.

По словам музыканта, более 25 лет назад они пошли на свидание в ресторан суши после знакомства на премии Teen Choice.

«Это было ужасное свидание. Она была очень милой, но между нами не было связи. Все в ее жизни вращалось вокруг актерства, и было трудно общаться с ней о чем‑то еще. Уверен, с ее стороны, все, о чем я мог говорить, — это музыка. Мы просто не подходили друг другу. Это было тяжело», — написал Хоппус в своей книге.

В мемуарах музыканта также рассказывается о диагнозе рак, который ему поставили в 2021 году. В том же году он вылечился от заболевания.

Хоппус основал Blink-182 c гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, а также барабанщиком Скоттом Рейнором в 1992 году. Группа неоднократно меняла состав, и Хоппус остается единственным постоянным участником. Популярность группе принесла пластинка «Enema of the State» 1999 года.

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