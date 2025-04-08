Марк Хоппус из Blink-182 вспомнил «ужасное» свидание с Мелиссой Джоан Харт

«Это было ужасное свидание. Она была очень милой, но между нами не было связи. Все в ее жизни вращалось вокруг актерства, и было трудно общаться с ней о чем‑то еще. Уверен, с ее стороны, все, о чем я мог говорить, — это музыка. Мы просто не подходили друг другу. Это было тяжело», — написал Хоппус в своей книге.