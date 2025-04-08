Американская сценаристка и режиссер Дженнифер Линч, дочь режиссера Дэвида Линча, опубликовала фото его могильной плиты. На ней выгравирована эпитафия, текст которой представляет собой загадку, написал NME.
На плите, помимо имени ушедшего кинематографиста и годов его жизни, размещена фраза «Night Blooming Jasmine» («Ночной цветущий жасмин»). Что она означает, Дженнифер Линч не рассказала.
Теперь поклонники режиссера, любившего загадочные послания и абсурдные фразы в своем творчестве, гадают о значении эпитафии Линча. Некоторые из них отметили в соцсетях, что кинематографист любил растение, также известное как «Леди ночи».
В 2021 году Линч опубликовал один из своих прогнозов покоды на ютубе, в котором сказал: «Теперь дни начнут становиться длиннее, и весна уже не за горами. Когда, по крайней мере в Лос-Анджелесе, этот ночной цветущий жасмин снова наполнит воздух своим возвышенным ароматом».
В интервью 2016 года Линч также упоминал растение. Тогда он утверждал, что если летней или скорее весенней ночью вы почувствуете аромат ночного цветущего жасмина, «вы можете почти увидеть Кларка Гейбла или Глорию Суонсон». «Золотой век Голливуда все еще живет здесь, в ДНК города», — пояснил тогда режиссер.
«Папа покоится на кладбище Hollywood Forever. Посещайте, когда вы сможете. Я буду», — прокомментировала фото с могилы легендарного кинематографиста Дженнифер Линч.
Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Летом 2024 года постановщик рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Режиссер не мог передвигаться без кислородной маски, но не планировал уходить на пенсию.