В 2021 году Линч опубликовал один из своих прогнозов покоды на ютубе, в котором сказал: «Теперь дни начнут становиться длиннее, и весна уже не за горами. Когда, по крайней мере в Лос-Анджелесе, этот ночной цветущий жасмин снова наполнит воздух своим возвышенным ароматом».