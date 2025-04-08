Блогер Алексей Жидковский прочитал текст «Тотального диктанта». Его раскритиковали чиновники

Бьюти-блогер Алексей Жидковский, на страницу которого в инстаграме* подписаны 2,9 млн человек, прочитал текст «Тотального диктанта» — и вскоре столкнулся с критикой со стороны чиновников и общественных деятелей.
29-летнего инфлюэнсера потребовали проверить на ЛГБТ**-пропаганду из‑за его эксцентричного внешнего вида. Жидковский имеет длинные волосы, наносит на лицо макияж и предпочитает броскую одежду.
Хотя организацией диктанта блогер занимался в скромной черной одежде, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не поддержала выбор знаменитости для участия в проекте.
«Позавчера стартовал „Тотальный диктант“, целью которого является популяризация русского языка. Но, кажется, популяризируют нечто иное», — прокомментировала она, назвав Жидковского трансвеститом.
Депутат Леонид Слуцкий не ограничился критикой Жидковского в соцсетях — он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».
По мнению политика, Жидковский — «мужик в юбке, который навязывает подрастающему поколению нездоровые, псевдопрогрессивные западные ценности». Инфлюэнсер на слова Слуцкого и Мизулиной пока не отреагировал.
Ранее Жидковский опубликовал в своих соцсетях видео с «Тотального диктанта». Он рассказал, что читал произведение Марины Москвиной «Дорога лебедей». Блогер также отметил, что в следующем году хотел бы попробовать сам написать диктант.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.