Вышел тизер четвертого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы»

Netflix выпустил тизер четвертого сезона анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». Премьера запланирована на 15 мая.
В ролике показали гладиаторов-динозавров, гигантских младенцев, мессианских котов, рок-звезд, выступающих перед марионетками, и других героев грядущих серий.
Продюсерами продолжения, как и первых трех частей, выступают Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Убийца»). Кресло режиссера вновь заняла Дженнифер Ю («Кунг-фу Панда-3»).
С момента премьеры в 2019 году сериал завоевал 13 премий «Эмми» в 15 номинациях. Ранее в озвучке сериала принимали участие известные актеры, среди которых Мэри Элизабет Уинстед, Джоэл МакХейл, Тофер Грейс, Джон ДиМаджо, Элоди Юн и Крис Парнелл.
Третий сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» вышел на Netflix в мае 2022 года. В нем сам Финчер дебютировал в анимационном жанре. «Афиша Daily» рассказывала обо всех девяти эпизодах сезона.