Сабрина Карпентер станет хедлайнером виртуального фестиваля Fortnite

«Я всегда считала захватывающим то, что фанаты могут взаимодействовать и вовлекаться в музыку с помощью различных форм искусства, и делать это так, чтобы это было по-настоящему весело, так что для поклонников, которые не смогли попасть на тур, или для любых новых фанатов это особенный способ стать частью мира „Short n’ Sweet“», — прокомментировала Карпентер.