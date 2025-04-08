Сабрина Карпентер станет хедлайнером виртуального фестиваля Fortnite

Американская певица Сабрина Карпентер станет хедлайнером виртуального фестиваля под названием Fortnite Festival. Об этом написала The Independent.
Фестиваль пройдет в игре Fortnite уже в восьмой раз. В предыдущие годы в нем участвовали Леди Гага, Билли Айлиш и хеви-метал-группа Metallica. Мероприятие позволяет игрокам исполнить любимые песни звезд.
Такие хиты Карпентер, как «Please Please Please», «Juno» и «Taste», доступны в игре с 8 апреля. Выступить под них игроки смогут на главной сцене виртуального фестиваля — сольно или в составе группы.
В игре появятся микрофоны и гитары в стиле Карпентер, а также различные ее наряды, в том числе те, которые певица носила во время недавнего тура. Игроки смогут повторить характерные движения артистки из выступлений.
«Я всегда считала захватывающим то, что фанаты могут взаимодействовать и вовлекаться в музыку с помощью различных форм искусства, и делать это так, чтобы это было по-настоящему весело, так что для поклонников, которые не смогли попасть на тур, или для любых новых фанатов это особенный способ стать частью мира „Short n’ Sweet“», — прокомментировала Карпентер.