Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится на Каннском кинофестивале

Круз посетит Каннский фестиваль в третий раз. До этого актер появлялся на киносмотре в 1992 году, когда в Каннах показывали фильм с ним «Далекая страна». Во второй раз Круз вернулся на Лазурный берег в 2022 году с «Топ Ган: Мэверик».