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Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится на Каннском кинофестивале

Сегодня в 16:16
Фото: Paramount Pictures

Фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» покажут на Каннском кинофестивале в мае 2025 года. Об этом сообщил Variety.

Премьера картины состоится 14 мая, ленту представят вне конкурсной программы. На показе восьмой части франшизы будут присутствовать ее звезда Том Круз и режиссер Кристофер МакКуорри.

Круз посетит Каннский фестиваль в третий раз. До этого актер появлялся на киносмотре в 1992 году, когда в Каннах показывали фильм с ним «Далекая страна». Во второй раз Круз вернулся на Лазурный берег в 2022 году с «Топ Ган: Мэверик».

Создатели новой ленты из серии «Миссия невыполнима» обещают зрителям «незабываемые кинематографические впечатления». Помимо Круза, на экране появятся Хейли Этвелл, Винг Реймс, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Исайя Моралес.

В мировой кинопрокат фильм выйдет 21 мая. Дистрибьютором картины выступит Paramount Pictures.

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