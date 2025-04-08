Робби Уильямс заболел цингой из‑за препаратов для похудения

Робби Уильямс рассказал The Mirror, что у него диагностировали цингу после приема препарата для подавления аппетита.
Музыкант назвал цингу «болезнью пиратов XVII века» и отметил, что не воспринимал обеспокоенность окружающих по поводу его худобы как предупреждение.
«При дисморфии тела, когда люди говорят, что беспокоятся о том, как ты выглядишь, ты думаешь: „Джекпот. Я достиг земли обетованной“», — рассказал Уильямс.
Цинга возникает из‑за недостатка витамина С в рационе на протяжении длительного времени. Симптомы включают усталость, слабость, раздражительность, обветривание кожи и боль в суставах, ногах или мышцах.
В январе 2025 года Уильямс рассказал об одном из самых неловких моментов на сцене. По словам музыканта, во время одного из шоу он стал насмехаться над фанатами, потому что они не вставали с мест.
«Я ругал их, а вся аудитория показывала на них и освистывала, а потом била ногами и говорила: „Вон! Вон! Вон!“ А потом я посмотрел в сторону сцены, и там был мой менеджер, который стал взмахивать руками, показывая инвалидное кресло», — сказал музыкант.