Робби Уильямс заболел цингой из‑за препаратов для похудения

«Я ругал их, а вся аудитория показывала на них и освистывала, а потом била ногами и говорила: „Вон! Вон! Вон!“ А потом я посмотрел в сторону сцены, и там был мой менеджер, который стал взмахивать руками, показывая инвалидное кресло», — сказал музыкант.