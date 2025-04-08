Cosmoscow объявила победителей. Институцией года стал центр творческих индустрий «Фабрика»

Cosmoscow объявила победителей. Триумфатором программы «Художник года» стала арт-группа «Провмыза», созданная Галиной Мызниковой и Сергеем Проворовым в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале Cosmoscow.
«Провмыза» занимается различными художественными практиками. Группа представляет видео-арт-проекты, авторское кино, фотоработы, графику, инсталляции, а также работает в жанрах театра и перформанса.
По словам Cosmoscow, артисты «следуют тенденции стирания границ между видами и жанрами искусства». Это и оценил экспертный состав программы, состоящий из Натальи Опалевой, Алисы Прудниковой, Зои Галеевой, Дарьи Пыркиной и Анны Фединой.
«Мы признательны команде Cosmoscow, попечительскому и экспертному советам за возможность взбудоражиться, вновь творчески приглядеться с прищуром к сегодняшнему миру», — прокомментировали представители «Провмызы».
Музеем года признали красноярскую «Площадь Мира» — крупнейшую в Сибири выставочную и презентационную площадку современного искусства. Она существует с 1987 года и располагается в здании — памятнике советского модернизма.
Наконец, институцией года стал центр творческих индустрий «Фабрика». Московский проект представляет собой независимый креативный кластер, поддерживающий современное искусство, некоммерческие и социальные иницитивы в области культуры. В 2025 году центру исполнился 20 лет.