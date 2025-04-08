Число смертных казней в 2024 году достигло рекордного максимума за 10 лет

В 2024 году в 15 странах казнили 1518 человек, что стало самым высоким показателем с 2015 года. Об этом говорится в отчете Amnesty International.
При этом в отчет не включены тысячи людей, которые, как предполагается, были казнены в Китае, Северной Корее и Вьетнаме. Также не учитываются смерти, совершенные в результате казни в Палестине, Сирии и других странах, где продолжаются военные конфликты.
По данным организации, большинство подтвержденных казней произошло на Ближнем Востоке — в Саудовской Аравии, Иране и Ираке. В общей сложности на эти три страны приходится 1380 казней.
«Смертная казнь — это отвратительная практика, которой нет места в современном мире. Несмотря на то что в некоторых странах, которые, по нашему мнению, ответственны за тысячи казней, по-прежнему сохраняется секретность, очевидно, что государства, в которых сохраняется смертная казнь, составляют изолированное меньшинство.
В 2024 году смертные приговоры были приведены в исполнение всего в 15 странах, что является рекордно низким показателем второй год подряд, и это свидетельствует об отказе от этого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания», — заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.