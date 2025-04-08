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Дженна Ортега рассказала, почему покинула «Крик-7»

Сегодня в 14:50
Фото: Paramount Pictures

Дженна Ортега раскрыла истинную причину своего ухода из слешера «Крик 7». Об этом она рассказала в интервью The Cut.

В 2023 году исполнительница главных ролей в «Крике-5» и «Крике-6» Мелисса Баррера была уволена из «Крика-7», после того как написала в соцсетях пост в поддержку Палестины.

После ее ухода из проекта исполнительница главной роли Дженна Ортега также объявила, что уходит. Тогда СМИ писали, что это связано с ее занятостью в других проектах.

Сейчас Ортега рассказала, что ее уход был вызван тем, что проект «развалился» после увольнения Мелиссы Барреры и ухода режиссеров «Крика-6» Тайлера Гиллета и Мэтта Беттинелли-Олпина.

«Это не было связано ни с оплатой, ни с графиком. История с Мелиссой развивалась, все начало разваливаться. Если бы „Крик-7“ снимали не те режиссеры и не та команда, с которой я влюбилась в этот проект, то это не показалось бы мне правильным шагом в моей карьере».

После ухода Ортеги и Барреры было подтверждено, что Нив Кэмпбелл, которая не появилась в «Крике-6» из‑за «разногласий по оплате», вернется в «Крик-7».

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