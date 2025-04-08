Дженна Ортега рассказала, почему покинула «Крик-7»

«Это не было связано ни с оплатой, ни с графиком. История с Мелиссой развивалась, все начало разваливаться. Если бы „Крик-7“ снимали не те режиссеры и не та команда, с которой я влюбилась в этот проект, то это не показалось бы мне правильным шагом в моей карьере».