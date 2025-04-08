Вернер Херцог получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф

На 82-м Венецианском кинофестивале почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф вручат немецкому режиссеру Вернеру Херцогу. Об этом сообщает Deadline.
Глава смотра Альберто Барбера назвал Херцога «неутомимым странником», который постоянно «испытывает нашу способность смотреть, бросает вызов восприятию реальности и исследует пределы кинематографического языка в неустанном поиске возвышенной, экстатической истины и новых сенсорных переживаний».
«Став одним из главных новаторов нового немецкого кино с такими фильмами, как „Знаки жизни“, „Носферату: Призрак ночи“, „Агирре, гнев Божий“, „Фицкарральдо“, „Плохой лейтенант“ и „Человек-гризли“, Херцог никогда не прекращал исследовать границы кинематографа. Он стирал границы между документальным и художественным кино, радикально осмысливал темы коммуникации, взаимоотношений изображения и музыки, а также бесконечной красоты природы и ее неизбежного разрушения», — добавил Барбера.
Сам Херцог сказал, что для него большая честь получить «Золотого льва» за вклад в кино. Режиссер с иронией добавил, что пока не уходит на пенсию: «Я продолжаю работать как всегда. Несколько недель назад я закончил документальный фильм в Африке — „Призрачные слоны“, — а сейчас снимаю свой следующий художественный фильм — „Чертов ублюдок“ — в Ирландии. Я также работаю над анимационной лентой, основанной на моем романе „Сумеречный мир“, и озвучиваю персонаж в предстоящем анимационном фильме Пон Чжун Хо. Я еще не закончил».
82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.