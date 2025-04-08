Вернер Херцог получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Сам Херцог сказал, что для него большая честь получить «Золотого льва» за вклад в кино. Режиссер с иронией добавил, что пока не уходит на пенсию: «Я продолжаю работать как всегда. Несколько недель назад я закончил документальный фильм в Африке — „Призрачные слоны“, — а сейчас снимаю свой следующий художественный фильм — „Чертов ублюдок“ — в Ирландии. Я также работаю над анимационной лентой, основанной на моем романе „Сумеречный мир“, и озвучиваю персонаж в предстоящем анимационном фильме Пон Чжун Хо. Я еще не закончил».