Тимоте Шаламе несколько месяцев играл в пинг-понг, готовясь к роли в фильме «Марти Превосходный»

«Он хотел быть похожим на настоящего [профессионального] игрока в пинг-понг, когда приступал к съемкам. Это будет совсем не тот Тимоте Шаламе, которого вы видели до сих пор. Я не думаю, что люди вообще его узнают», — отметил он.