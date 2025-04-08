Тимоте Шаламе несколько месяцев играл в пинг-понг, готовясь к роли в фильме «Марти Превосходный»

Тимоте Шаламе месяцы играл в пинг-понг, чтобы подготовиться к роли звездного игрока в фильме «Марти Превосходный». Об этом рассказал оператор Дариус Хонджи.
«Он хотел быть похожим на настоящего [профессионального] игрока в пинг-понг, когда приступал к съемкам. Это будет совсем не тот Тимоте Шаламе, которого вы видели до сих пор. Я не думаю, что люди вообще его узнают», — отметил он.
«Марти Превосходный» выйдет в прокат 25 декабря, сейчас лента находится на стадии постпроизводства. «Марти Превосходный» был снят режиссером Джошем Сафди, одним из братьев Сафди, известных по фильмам «Неограненные драгоценности» и «Хорошее время».
Сюжет фильма рассказывает о Марти Рейсмане, которого называли «волшебником настольного тенниса». Спортсмен начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур пинг-понга, завоевав множество национальных и международных титулов. Известный своим уникальным стилем игры, он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.
В актерский состав также вошли Гвинет Пэлтроу («Семь», «Железный человек») и рэпер Tyler, the Creator. Ранее в сети появились снимки с площадки, на которых Пэлтроу целуется с Шаламе.
«Вы пытаетесь снять эту сцену, это приватный момент, а тут еще и папарацци. [При этом] все сообщения в моих групповых чатах мамочек были восторженными, типа „О боже мой!“» — рассказала актриса.