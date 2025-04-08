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A24 ведет переговоры о ремейке «Кровавого спорта» с Жан-Клодом Ван Даммом

Сегодня в 14:19
Фото: Cannon International

Студия A24 ведет переговоры о приобретении прав на ремейк культового боевика 1988 года «Кровавый спорт», сообщил голливудский инсайдер Джефф Снайдер.

По его информации, компания, ответственная за фильмы «Солнцестояние», «Все везде и сразу», «Стальная хватка», «Зона интересов» и множество других нашумевших проектов последних лет, хочет привлечь «высококлассного» режиссера боевиков, соответствующего их бренду.

A24 также планирует найти молодого актера на главную роль, которую в оригинальном фильме сыграл 27-летний Жан-Клод Ван Дамм.

Лента Ньюта Арнольда рассказывает об офицере армии США, который отправляется в Гонконг, чтобы принять участие в нелегальных соревнованиях по смешанным единоборствам. Фильм позиционировался как частично основанный на истории жизни мастера боевых искусств Фрэнка Дюкса, однако впоследствии многие факты из его биографии подвергли сомнению.

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