A24 ведет переговоры о ремейке «Кровавого спорта» с Жан-Клодом Ван Даммом

Лента Ньюта Арнольда рассказывает об офицере армии США, который отправляется в Гонконг, чтобы принять участие в нелегальных соревнованиях по смешанным единоборствам. Фильм позиционировался как частично основанный на истории жизни мастера боевых искусств Фрэнка Дюкса, однако впоследствии многие факты из его биографии подвергли сомнению.