«Это ода женственности»: Eburet выпустил прозрачные вазы в форме ракушек

Идея создания вазы в форме ракушки возникла еще в 2021 году, но реализовать ее удалось только сейчас благодаря развитию технологий. Дизайнеры бренда годами искали форму, тестировали прозрачные материалы и осваивали сложный нетипичный для бренда формат печати — непланарный.