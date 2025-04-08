«Это ода женственности»: Eburet выпустил прозрачные вазы в форме ракушек

Бренд мебели Eburet, известный своей яркостью, выпустил прозрачные нежные вазы в форме ракушек. Вазы представлены в прозрачном и перламутровом цвете. Цена — 15 000 рублей. Сет изделий Venera и Avrora был вдохновлен природными морскими мотивами и воплощает женское начало.
«Это ода женственности — всему прекрасному и неуловимому: хрупкому, сильному, тонкому, светящемуся, плавному», — рассказали в компании.
Идея создания вазы в форме ракушки возникла еще в 2021 году, но реализовать ее удалось только сейчас благодаря развитию технологий. Дизайнеры бренда годами искали форму, тестировали прозрачные материалы и осваивали сложный нетипичный для бренда формат печати — непланарный.
«Вазы, легкие словно дыхание, будто кристаллизовались из морской пены, обретя форму ракушек. Объединяя функциональность и эстетику, эти предметы служат не только вазами, но и скульптурными элементами интерьера, подчеркивая гармонию природы и искусства», — отметила Ольга Найденова, co-founder и идеолог Eburet.