«Это ода женственности»: Eburet выпустил прозрачные вазы в форме ракушек

Сегодня / 13:17
Невеста пришла на свадьбу без макияжа ― и была ошеломлена количеством хейта
Сегодня / 14:50
Дженна Ортега рассказала, почему покинула «Крик-7»
Сегодня / 14:26
Тимоте Шаламе несколько месяцев играл в пинг-понг, готовясь к роли в фильме «Марти Превосходный»
Сегодня / 14:20
Вернер Херцог получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф
Сегодня / 14:19
A24 ведет переговоры о ремейке «Кровавого спорта» с Жан-Клодом Ван Даммом
Сегодня / 13:09
Московские власти пообещали девятиклассникам поступление на бюджет в колледжи
Сегодня / 13:02
Death Grips объявили, что продолжают свое существование, несмотря на слухи
Сегодня / 12:08
В России разрешили поступать в вузы из колледжей по профилю без ЕГЭ
Сегодня / 11:40
Кэсси Вентура даст показания против Дидди в суде
Сегодня / 11:11
Netflix запустит реалити-шоу по «Монополии»
Сегодня / 10:02
Создатели шведского экокурорта сбежали, оставив более 150 бочек с фекалиями
Сегодня / 09:39
В Подмосковье спасли хорька, застрявшего в вентиляции
Сегодня / 08:29
Девушка-дворник из Таиланда стала моделью благодаря снимку российского уличного фотографа
Сегодня / 08:20
В Великобритании родился первый ребенок у женщины с пересаженной маткой
Сегодня / 07:46
В японском барном районе появились браслеты с обозначением настроения посетителей
Сегодня / 07:27
Мадонна и Элтон Джон помирились после десятилетий напряженных отношений
Сегодня / 06:31
В Подмосковье пересчитали всех медведей
Сегодня / 05:54
Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Вчера / 19:52
Американский стартап возродил вид ужасного волка, вымерший более 10 тысяч лет назад
Вчера / 18:39
«Никакого закона, только хаос»: вышел новый трейлер «Опустошения» с Томом Харди
Вчера / 17:51
Йоргосу Лантимосу запретили проводить съемки «Бугонии» в Акрополе
Вчера / 15:23
Умер барабанщик Blondie Клем Берк
Вчера / 14:24
Режиссером адаптации Death Stranding выступит Майкл Сарноски
Вчера / 14:16
Мартин Фриман и Рейчел Бенаисса создадут продюсерскую компанию
Вчера / 13:57
«Для меня это все еще смешно»: Билл Мюррей прокомментировал обвинения в домогательствах
Вчера / 13:40
Компания из США придумала использовать рои роботов, чтобы собирать самолеты
Вчера / 13:24
«Доверься мне. В последний раз»: вышел новый трейлер «Миссия невыполнима-8»
Вчера / 13:01
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона

«Это ода женственности»: Eburet выпустил прозрачные вазы в форме ракушек

Сегодня в 14:02
Фото: Eburet

Бренд мебели Eburet, известный своей яркостью, выпустил прозрачные нежные вазы в форме ракушек. Вазы представлены в прозрачном и перламутровом цвете. Цена — 15 000 рублей. Сет изделий Venera и Avrora был вдохновлен природными морскими мотивами и воплощает женское начало.

«Это ода женственности — всему прекрасному и неуловимому: хрупкому, сильному, тонкому, светящемуся, плавному», — рассказали в компании.

1/5
© Eburet
2/5
© Eburet
3/5
© Eburet
4/5
© Eburet
5/5
© Eburet

Идея создания вазы в форме ракушки возникла еще в 2021 году, но реализовать ее удалось только сейчас благодаря развитию технологий. Дизайнеры бренда годами искали форму, тестировали прозрачные материалы и осваивали сложный нетипичный для бренда формат печати — непланарный.

«Вазы, легкие словно дыхание, будто кристаллизовались из морской пены, обретя форму ракушек. Объединяя функциональность и эстетику, эти предметы служат не только вазами, но и скульптурными элементами интерьера, подчеркивая гармонию природы и искусства», — отметила Ольга Найденова, co-founder и идеолог Eburet.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами