Невеста пришла на свадьбу без макияжа ― и была ошеломлена количеством хейта

«Я была ошеломлена, читая комментарии, — поделилась Чапман. — До этого у меня никогда не было столько просмотров и тем более негатива. Я даже думала удалить видео. Появлялись комментарии, что я хвастаюсь или что мне все-таки нужен макияж. Но на каждый такой комментарий приходили сотни слов поддержки — от людей, которых я даже не знала. Это было невероятно. Они были готовы заступиться за незнакомку».