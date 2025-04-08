Невеста пришла на свадьбу без макияжа ― и была ошеломлена количеством хейта

25-летняя Калин Чапман из американского города Нэшвилла пришла на свою свадьбу без макияжа. Из‑за этого она получила неожиданную известность, словила волну хейта и обрела тысячи поклонников.
Чапман воспитывалась в церкви, где ей запрещали краситься. Кроме того, у нее никогда не было проблем с кожей, да и без макияжа она чувствует себя уверенно. Поэтому в день свадьбы она просто умылась, нанесла увлажняющий крем и прозрачный блеск для губ. Затем надела платье и пошла к алтарю.
Всего за восемь минут до церемонии она сняла видео, в котором рассказала о своем решении не краситься. В описании к ролику Калин пояснила, что перед свадьбой долго размышляла, воспользоваться ли косметикой. Но решила от нее отказаться, поскольку считает себя самой красивой, будучи естественной.
К удивлению девушки, это видео стало вирусным в тиктоке, собрав 33 млн просмотров и 44 тыс. комментариев. Среди них было много негативных. Люди писали, что она пожалеет о своем решении, и что для такого поступка нужно «выглядеть как Алиша Киз» (эта певица на несколько лет полностью отказывалась от косметики).
«Я была ошеломлена, читая комментарии, — поделилась Чапман. — До этого у меня никогда не было столько просмотров и тем более негатива. Я даже думала удалить видео. Появлялись комментарии, что я хвастаюсь или что мне все-таки нужен макияж. Но на каждый такой комментарий приходили сотни слов поддержки — от людей, которых я даже не знала. Это было невероятно. Они были готовы заступиться за незнакомку».
Многие девушки писали Чапман в личку и признавались, что теперь тоже задумываются, идти ли на свадьбу или выпускной без макияжа. Другие восхищались образом невесты, отмечая, что она сияет и без косметики.
В комментарии Newsweek Чапман ответила людям, которые почему‑то решили, что она ненавидит девушек, использующих косметику, или считает себя лучше них. По словам Калин, это совсем не так ― она пересмотрела много потрясающих свадебных макияжей и даже думала повторить один из них, но в итоге отказалась.
В следующем видео в тиктоке американка назвала еще одну причину, почему поступила так ― она не хотела тратить сотни или даже тысячи долларов на визажиста для свадьбы.
Оглядываясь назад, Чапман говорит, что ничуть не жалеет о своем решении. Некоторые комментарии заставили ее на мгновение усомниться, стоило ли все же попробовать макияж. Но, вспоминая день свадьбы, она уверена, что никогда не ощущала себя красивее.
«Теперь мне хочется вдохновить еще больше девушек чувствовать себя уверенно со своей естественной кожей — даже в самые важные моменты жизни. С макияжем нет ничего плохого — это прекрасный способ подчеркнуть свою внешность. Но это никогда не должно быть обязательным, вне зависимости от повода», ― отмечает она.