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Московские власти пообещали девятиклассникам поступление на бюджет в колледжи

Сегодня в 13:09
Фото: Sincerely Media/Unsplash

В 2025 году число бесплатных мест в столичных колледжах увеличится с 27 тыс. до 37 тысяч. Таким образом, в этом году каждый девятиклассник Москвы сможет поступить в колледж на бюджет, заявили на сайте мэра.

Такой шаг власти объяснили ростом спроса на выпускников колледжей и большой заинтересованностью школьников в обучении в учебных заведениях среднего профессионального образования.

«Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования», — сказано в сообщении.

С 2025 года для поступления в колледж школьникам нужно будет сдавать только два основных госэкзамена вместо четырех — по русскому языку и математике. Аттестат, полученный после их сдачи, позволит поступить в любой колледж на любую специальность, отмечают власти. Чтобы сдавать только два экзамена, нужно сократить их выбор до 15 мая на портале Mos.ru.

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