Московские власти пообещали девятиклассникам поступление на бюджет в колледжи

С 2025 года для поступления в колледж школьникам нужно будет сдавать только два основных госэкзамена вместо четырех — по русскому языку и математике. Аттестат, полученный после их сдачи, позволит поступить в любой колледж на любую специальность, отмечают власти. Чтобы сдавать только два экзамена, нужно сократить их выбор до 15 мая на портале Mos.ru.