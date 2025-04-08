Московские власти пообещали девятиклассникам поступление на бюджет в колледжи

В 2025 году число бесплатных мест в столичных колледжах увеличится с 27 тыс. до 37 тысяч. Таким образом, в этом году каждый девятиклассник Москвы сможет поступить в колледж на бюджет, заявили на сайте мэра.
Такой шаг власти объяснили ростом спроса на выпускников колледжей и большой заинтересованностью школьников в обучении в учебных заведениях среднего профессионального образования.
«Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования», — сказано в сообщении.
С 2025 года для поступления в колледж школьникам нужно будет сдавать только два основных госэкзамена вместо четырех — по русскому языку и математике. Аттестат, полученный после их сдачи, позволит поступить в любой колледж на любую специальность, отмечают власти. Чтобы сдавать только два экзамена, нужно сократить их выбор до 15 мая на портале Mos.ru.