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Death Grips объявили, что продолжают свое существование, несмотря на слухи

Сегодня в 13:02
Фото: Lorne Thomson/Redferns

Хип-хоп-группа Death Grips объявила в своих соцсетях, что продолжает свое существование, несмотря на слухи о распаде.

«Несмотря на слухи и сплетни, мы остаемся активными как Death Grips», — говорится в сообщении, подписанном вокалистом Стефаном (MC Ride) и ударником Заком.

В феврале появились слухи о распаде группы. Тогда пользователь реддита под псевдонимом brassteeth.v7 устроил AskMeAnything-сессию с фанатами на форуме.

В одном из комментариев он рассказал, что занимается визуальным артом и что клавишник Death Grips Энди Морин заказал у него флаеры для концерта. В ходе беседы он спросил музыканта о состоянии группы.

«Да, все кончено. Стефан [Бернетт, он же вокалист MC Ride] больше не хочет этим заниматься. Но, честно говоря, никто из нас не может предсказать, что будет с группой», — ответил клавишник. Официального заявления от участников Death Grips тогда так и не поступило.

Группа, известная авангардным звучанием и эпатажными перформансами, не раз становилась героем слухов о распаде. В 2014 году музыканты неожиданно объявили о прекращении деятельности, но уже через год выпустили альбом «The Powers That Be». Их последний крупный релиз, альбом «Year of the Snitch», вышел в 2018 году.

Коллектив соединялся для тура в 2023 году. Одно из выступлений было сорвано, когда в солиста MC Ride бросили светящуюся палочку. Артист отказался исполнять песню, после чего в него и барабанщика Зака Хилла полетели другие посторонние предметы. В ответ на это группа покинула сцену.

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