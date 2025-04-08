Death Grips объявили, что продолжают свое существование, несмотря на слухи

«Да, все кончено. Стефан [Бернетт, он же вокалист MC Ride] больше не хочет этим заниматься. Но, честно говоря, никто из нас не может предсказать, что будет с группой», — ответил клавишник. Официального заявления от участников Death Grips тогда так и не поступило.