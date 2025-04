Death Grips объявили, что продолжают свое существование, несмотря на слухи

Группа, известная авангардным звучанием и эпатажными перформансами, не раз становилась героем слухов о распаде. В 2014 году музыканты неожиданно объявили о прекращении деятельности, но уже через год выпустили альбом «The Powers That Be». Их последний крупный релиз, альбом «Year of the Snitch», вышел в 2018 году.