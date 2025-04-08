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В России разрешили поступать в вузы из колледжей по профилю без ЕГЭ

Сегодня в 12:08
Фото: Nathan Dumlao/Unsplash

Госдума приняла во втором и сразу третьем чтении законопроект, разрешающий поступать из колледжей в вузы на схожую специальность без ЕГЭ.

Решение Госдумы вступит в силу с 1 сентября. Закон вносит изменения в статью 70 закона «Об образовании в РФ».

Теперь абитуриенту нужно будет сдавать только внутренние экзамены, если программа обучения в университете соответствует программе, профилю обучения в колледже или техникуме.

«Например, из медицинского колледжа, окончив программу „Сестринское дело“, абитуриент поступает на „Лечебное дело“ в вуз. А вот если абитуриент окончил „Бухгалтерский учет“ и поступает на „Лечебное дело“, то при поступлении необходимо представить результаты ЕГЭ», — пояснил в своем телеграм-канале соавтор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

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