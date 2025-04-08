В России разрешили поступать в вузы из колледжей по профилю без ЕГЭ

Госдума приняла во втором и сразу третьем чтении законопроект, разрешающий поступать из колледжей в вузы на схожую специальность без ЕГЭ.
Решение Госдумы вступит в силу с 1 сентября. Закон вносит изменения в статью 70 закона «Об образовании в РФ».
Теперь абитуриенту нужно будет сдавать только внутренние экзамены, если программа обучения в университете соответствует программе, профилю обучения в колледже или техникуме.
«Например, из медицинского колледжа, окончив программу „Сестринское дело“, абитуриент поступает на „Лечебное дело“ в вуз. А вот если абитуриент окончил „Бухгалтерский учет“ и поступает на „Лечебное дело“, то при поступлении необходимо представить результаты ЕГЭ», — пояснил в своем телеграм-канале соавтор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.