В России разрешили поступать в вузы из колледжей по профилю без ЕГЭ

«Например, из медицинского колледжа, окончив программу „Сестринское дело“, абитуриент поступает на „Лечебное дело“ в вуз. А вот если абитуриент окончил „Бухгалтерский учет“ и поступает на „Лечебное дело“, то при поступлении необходимо представить результаты ЕГЭ», — пояснил в своем телеграм-канале соавтор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.