Кэсси Вентура даст показания против Дидди в суде

Сегодня / 12:08
В России разрешили поступать в вузы из колледжей по профилю без ЕГЭ
Сегодня / 11:11
Netflix запустит реалити-шоу по «Монополии»
Сегодня / 10:02
Создатели шведского экокурорта сбежали, оставив более 150 бочек с фекалиями
Сегодня / 09:39
В Подмосковье спасли хорька, застрявшего в вентиляции
Сегодня / 08:29
Девушка-дворник из Таиланда стала моделью благодаря снимку российского уличного фотографа
Сегодня / 08:20
В Великобритании родился первый ребенок у женщины с пересаженной маткой
Сегодня / 07:46
В японском барном районе появились браслеты с обозначением настроения посетителей
Сегодня / 07:27
Мадонна и Элтон Джон помирились после десятилетий напряженных отношений
Сегодня / 06:31
В Подмосковье пересчитали всех медведей
Сегодня / 05:54
Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Вчера / 19:52
Американский стартап возродил вид ужасного волка, вымерший более 10 тысяч лет назад
Вчера / 18:39
«Никакого закона, только хаос»: вышел новый трейлер «Опустошения» с Томом Харди
Вчера / 17:51
Йоргосу Лантимосу запретили проводить съемки «Бугонии» в Акрополе
Вчера / 15:23
Умер барабанщик Blondie Клем Берк
Вчера / 14:24
Режиссером адаптации Death Stranding выступит Майкл Сарноски
Вчера / 14:16
Мартин Фриман и Рейчел Бенаисса создадут продюсерскую компанию
Вчера / 13:57
«Для меня это все еще смешно»: Билл Мюррей прокомментировал обвинения в домогательствах
Вчера / 13:40
Компания из США придумала использовать рои роботов, чтобы собирать самолеты
Вчера / 13:24
«Доверься мне. В последний раз»: вышел новый трейлер «Миссия невыполнима-8»
Вчера / 13:01
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона
Вчера / 12:57
Джек Блэк спародировал My Chemical Romance в новом выпуске «SNL»
Обновлено вчера в 12:40
Путин подписал закон о запрете рекламы в инстаграме* и фейсбуке*
Вчера / 12:21
Волка из «Ну, погоди!» назвали самым стильным героем советских мультфильмов
Вчера / 12:16
Бывшая редакция «Ножа» запустила новое научпоп-медиа «Пчела»
Вчера / 11:36
Золотую печать эпохи Когурё продали на аукционе в Гонконге за рекордную цену
Вчера / 11:35
Причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция
Вчера / 11:11
Второй сезон «Миротворца» выйдет 21 августа
Вчера / 11:04
В Петербурге спасли четырех детенышей тюленей

Кэсси Вентура даст показания против Дидди в суде

Сегодня в 11:40
Фото: Hollywood To You/Star Max/GC Images

Кэсси Вентура даст показания против своего бывшего партнера Шона Дидди Комбса в суде, пишет Variety.

Исполняющий обязанности прокурора США Мэттью Подольский подал ходатайство, в котором сообщил, что «Жертва-1» по обвинению Комбса «готова дать показания под своим собственным именем».

В январе Rolling Stone сообщал, что под обозначением «Жертва-1» скрывается имя Вентуры. Издание писало, что именно она была «главной целью предполагаемой „преступной группы“, которая, вероятно, использовала насилие, угрозы и манипуляции для достижения „сексуального удовлетворения“ Комбса».

Помимо Вентуры, правительство ожидает анонимных показаний еще трех жертв. Прокуроры попросили суд скрыть от публики любые доказательства, которые раскрывают личности других жертв. Следствие отметило, что дело уже получило «необычайную огласку в СМИ» и что анонимное прохождение процесса поможет предотвратить «травлю жертв в публичном поле».

В ноябре 2023 года Вентура подала шокирующий иск против Комбса, обвинив его в изнасилованиях и побоях на протяжении более чем десяти лет. Иск был урегулирован на следующий день, но это спровоцировало волну обращений, которые с тех пор привели к более чем 60 делам против рэпера. В мае 2024-го CNN обнародовал видео, на котором Комбс избивает Вентуру в коридоре отеля в 2016 году.

Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Продюсеру предъявили обвинения в заговоре с целью рэкета, в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения и в перевозке людей для вовлечения в проституцию. Сейчас Дидди находится под стражей в Нью-Йорке в ожидании суда, который начнется 5 мая.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами