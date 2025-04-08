Кэсси Вентура даст показания против Дидди в суде

Кэсси Вентура даст показания против своего бывшего партнера Шона Дидди Комбса в суде, пишет Variety.
Исполняющий обязанности прокурора США Мэттью Подольский подал ходатайство, в котором сообщил, что «Жертва-1» по обвинению Комбса «готова дать показания под своим собственным именем».
В январе Rolling Stone сообщал, что под обозначением «Жертва-1» скрывается имя Вентуры. Издание писало, что именно она была «главной целью предполагаемой „преступной группы“, которая, вероятно, использовала насилие, угрозы и манипуляции для достижения „сексуального удовлетворения“ Комбса».
Помимо Вентуры, правительство ожидает анонимных показаний еще трех жертв. Прокуроры попросили суд скрыть от публики любые доказательства, которые раскрывают личности других жертв. Следствие отметило, что дело уже получило «необычайную огласку в СМИ» и что анонимное прохождение процесса поможет предотвратить «травлю жертв в публичном поле».
В ноябре 2023 года Вентура подала шокирующий иск против Комбса, обвинив его в изнасилованиях и побоях на протяжении более чем десяти лет. Иск был урегулирован на следующий день, но это спровоцировало волну обращений, которые с тех пор привели к более чем 60 делам против рэпера. В мае 2024-го CNN обнародовал видео, на котором Комбс избивает Вентуру в коридоре отеля в 2016 году.
Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Продюсеру предъявили обвинения в заговоре с целью рэкета, в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения и в перевозке людей для вовлечения в проституцию. Сейчас Дидди находится под стражей в Нью-Йорке в ожидании суда, который начнется 5 мая.