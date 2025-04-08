Кэсси Вентура даст показания против Дидди в суде

В ноябре 2023 года Вентура подала шокирующий иск против Комбса, обвинив его в изнасилованиях и побоях на протяжении более чем десяти лет. Иск был урегулирован на следующий день, но это спровоцировало волну обращений, которые с тех пор привели к более чем 60 делам против рэпера. В мае 2024-го CNN обнародовал видео, на котором Комбс избивает Вентуру в коридоре отеля в 2016 году.