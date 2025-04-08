Netflix запустит реалити-шоу по «Монополии»

Шоу задумывается как масштабный социальный эксперимент. Участникам необходимо будет продумывать стратегию, вступать в союзы и безжалостную конкуренцию. Им предстоит бороться за богатство и лавировать между капитализмом и хаосом. Игроки будут испытывать дружбу на прочность, скупать собственность и стремиться к абсолютному контролю — любыми средствами.