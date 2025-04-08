Netflix запустит реалити-шоу по «Монополии»

Netflix получил право экранизировать знаменитую настольную игру «Монополия» в формате реалити-шоу. Об этом сообщает Deadline.
Шоу задумывается как масштабный социальный эксперимент. Участникам необходимо будет продумывать стратегию, вступать в союзы и безжалостную конкуренцию. Им предстоит бороться за богатство и лавировать между капитализмом и хаосом. Игроки будут испытывать дружбу на прочность, скупать собственность и стремиться к абсолютному контролю — любыми средствами.
Hasbro Entertainment начала искать партнеров для шоу по «Монополии» месяц назад. По информации Deadline, Netflix победил в этой конкурентной борьбе.
Проект Netflix никак не будет связан с полнометражным фильмом по мотивам настольной игры, который разрабатывают Lionsgate и продюсерская компания Марго Робби LuckyChap. Сценарий к нему пишут Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдстайн — авторы фильмов «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Mayday» («Сигнал бедствия») с Райаном Рейнолдсом и Кеннетом Браной.
Hasbro Entertainment работает также над игровыми шоу по мотивам двух других классических настольных игр — «Скрабл» и Trivial Pursuit. Их производством занимается Lionsgate Alternative Television для канала The CW.
В последнее время Netflix активно развивает сегмент реалити-проектов. Он добился успеха с «Игрой в кальмара: Вызов», а сейчас работает над «Золотым билетом» ― шоу по мотивам «Вилли Вонки».