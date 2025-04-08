Создатели шведского эко-курорта сбежали, оставив более 150 бочек с фекалиями

Согласно расследованию, в 2016 году Флемминг и Метте покинули датскую столицу с миллионными долгами перед местными налоговыми органами. Они переехали в Швецию, где основали Stedsans, однако начали накапливать долги перед налоговыми властями и там. Их итоговая задолженность перед властями Швеции составила 6 миллионов шведских крон (470 000 фунтов стерлингов). Stedsans признали банкротом в марте.