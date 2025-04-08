Создатели шведского эко-курорта сбежали, оставив более 150 бочек с фекалиями

Датскую пару, ставшую популярной благодаря своему «лесному курорту» в Швеции, скрылась от налоговых органов в Гватемале, оставив после себя 158 бочек с человеческими отходами, пишет The Guardian.
Флемминг Хансен и Метте Хельбек основали «экологически чистый курорт» Stedsans в Халланде на юге Швеции. Они заявили, что почувствовали «зов дикой природы», когда управляли популярным рестораном в Копенгагене.
Stedsans, состоящий из 16 деревянных коттеджей, привлек внимание инфлюенсеров и критиков, которые называли его «магическим», «очаровательным» и «роскошным».
Однако несколько месяцев назад пара исчезла. Расследование газет Dagens Nyheter и Politiken показало, что они оставили после себя множество животных и 158 бочек с фекалиями. По информации изданий, жидкие отходы сбрасывали прямо в лес.
Сотрудники курорта рассказали, что несколько животных, включая уток, погибли из‑за того, что пара оставила их на улице на ночь, а другие оказались брошены после того, как владельцы исчезли.
Местные власти охарактеризовали действия предпринимателей как «экологическое преступление». Даниэль Хельсинг, глава отдела строительства и охраны окружающей среды местного округа Хильте, сказал: «Вот так. Более 150 бочек с человеческим дерьмом».
Согласно расследованию, в 2016 году Флемминг и Метте покинули датскую столицу с миллионными долгами перед местными налоговыми органами. Они переехали в Швецию, где основали Stedsans, однако начали накапливать долги перед налоговыми властями и там. Их итоговая задолженность перед властями Швеции составила 6 миллионов шведских крон (470 000 фунтов стерлингов). Stedsans признали банкротом в марте.
Позже пара начала новый гостиничный бизнес в Гватемале. «Мы добились многого с Stedsans, но нам также пришлось осознать, что быть предпринимателями с душой, на миссии в стране с одними из самых высоких налогов в мире и жестокой бюрократией — это невозможная задача», — написали они на своем сайте.
«Когда вы читаете это, нас, вероятно, уже признали банкротами шведские налоговые органы. Все, чего мы когда‑либо хотели, — это стать частью создания более красивой планеты», — добавили датчане.