В Подмосковье спасли хорька, застрявшего в вентиляции

В подмосковном селе Новый Быт спасатели освободили хорька, застрявшего в вентиляции многоквартирного дома. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мособлпожспас».
В службу экстренных вызовов обратились жильцы дома. Они услышали характерный звук из вентиляции: будто какое‑то животное попало в западню и пыталось выбраться на волю.
Прибывшие на место спасатели определили, что виновник суматохи находится в вентиляционном канале между ванной и туалетом. Они сняли защитные решетки и обнаружили там хорька.
Незваный гость не собирался уходить из своего убежища, перебегая по каналу от туалета к ванной. Тем не менее спасателям удалось подманить к себе животное и вызволить его из вентиляции.
Работники пожарно-спасательной службы обошли соседей в поисках хозяев хорька, но никто не признал в нем своего питомца. Тогда малыша пристроили на передержку в добрые руки.