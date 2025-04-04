Okko выпускает стендап-документалку о цыганах

8 апреля в Okko выйдет первый документальный стендап-сериал «Быть цыганом». Его ведущим стал комик Леонид Кулаков, который решил узнать, как живет этот народ.
По сюжету стендапер отправляется в гости к цыганам, чтобы собрать материал для нового концерта. Там он получает предсказание от знаменитой гадалки, веселится на свадьбе, знакомится с музыкантами и влиятельными бизнесменами, исследует жизнь табора и даже попадает в схватку на ринге. По мере знакомства с жизнью цыган он избавляется от предрассудков.
Зрители смогут одновременно понаблюдать за тем, как цыгане принимают Кулакова в гостях, и узнать о впечатлениях комика в формате стендапа.
Сценарий «Быть цыганом» написал Алексей Кобылков, режиссером стал Владислав Кузнецов, за камерой стоял Михаил Лошкарев. Съемки велись на протяжении трех месяцев.
«Новый сериал сочетает в себе два очень непохожих жанра: тревел и стендап. Это очень глубинное исследование на тему современных российских цыган и того, как с трепетом они оберегают свою культуру. Если многие народы отказываются от самоидентичности, то цыгане, благодаря замкнутости и нелюбви к „чужакам“, свои традиции тщательно охраняют. [Нам] удалось отойти от двух главных стереотипов: „Цыгане ― великий, непонятый народ“ и „Цыгане ― это исключительно про криминал“», — рассказал продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.