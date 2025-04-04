Okko выпускает стендап-документалку о цыганах

«Новый сериал сочетает в себе два очень непохожих жанра: тревел и стендап. Это очень глубинное исследование на тему современных российских цыган и того, как с трепетом они оберегают свою культуру. Если многие народы отказываются от самоидентичности, то цыгане, благодаря замкнутости и нелюбви к „чужакам“, свои традиции тщательно охраняют. [Нам] удалось отойти от двух главных стереотипов: „Цыгане ― великий, непонятый народ“ и „Цыгане ― это исключительно про криминал“», — рассказал продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.