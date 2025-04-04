Режиссер Уве Болл изменил название своего грядущего криминального триллера с Арми Хаммером в главной роли. Фильм назывался «Темный рыцарь», а теперь — «Гражданин-мститель».
«У нас состоялся очень дружеский разговор с Warner Bros., и мы решили сменить название на „Гражданин-мститель“, чтобы избежать путаницы со знаменитым персонажем [Бэтменом]», — пояснил Болл.
Постановщик также рассказал, что к нему много раз обращались фанаты Бэтмена, которых смутило одинаковое с трилогией Кристофера Нолана название.
«Гражданин-мститель» снят по оригинальному сценарию Болла. По сюжету главный герой по фамилии Сандерс, преследуемый Интерполом, вершит правосудие и охотится за преступниками, становясь звездой соцсетей и героем в глазах общества. Действие фильма разворачивается в одном из восточноевропейских городов, а реальные съемки проходили в Загребе и его окрестностях.
«Люди, которые знают этот город, поймут, что это Загреб, поэтому действие происходит в Хорватии. Но это универсальная история, и ее можно развернуть в любом крупном европейском городе», — поделился исполнительный продюсер Майкл Реш. Сейчас идет монтаж, который завершится через несколько недель, поэтому фильм вряд ли успеет попасть на Каннский фестиваль.
Это первый фильм Хаммера после обвинений в сексуализированных домогательствах 2021 года. Официально актеру никаких обвинений не предъявлялось.