«Люди, которые знают этот город, поймут, что это Загреб, поэтому действие происходит в Хорватии. Но это универсальная история, и ее можно развернуть в любом крупном европейском городе», — поделился исполнительный продюсер Майкл Реш. Сейчас идет монтаж, который завершится через несколько недель, поэтому фильм вряд ли успеет попасть на Каннский фестиваль.