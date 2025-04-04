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Гай Ричи снимет сиквел «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом

Сегодня в 13:57
Фото: Amazon

Гай Ричи станет режиссером сиквела «Дома у дороги» от Amazon. Об этом сообщает World of Reel.

К роли Элвуда Далтона вернется Джейк Джилленхол. Сюжет и кто займет кресло сценариста пока не уточняются.

За последние четыре года Гай Ричи снял пять фильмов. В этом году он планирует выпустить три фильма: «Источник вечной молодости», «Жена и собака» и «В сером». Ранее на Paramount+ вышел его сериал «Гангстерленд».

Премьера «Дома у дороги» состоялась 21 марта. Лента стала главным хитом Amazon и собрала по всему миру около 100 млн зрителей.

Лента рассказывала о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне, который пытается свести концы с концами. После того как владелец ресторана на Флорида-Кис застает его спящим в своей машине, Далтон становится вышибалой и оказывается втянутым в войну преступников и байкеров. Режиссером фильма выступил Даг Лайман («Грани будущего»).

Этот «Дом у дороги» стал ремейком фильма 1989 года, который снял режиссер Роуди Херрингтон. Главную роль в картине сыграл Патрик Суэйзи. В 2015 году студия MGM уже намеревалась снять ремейк фильма, на главную роль пригласили бойца ММА Ронду Раузи, а режиссером должен был стать Ник Кассаветис. Но проект был вскоре отменен.

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