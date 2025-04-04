Гай Ричи снимет сиквел «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом

Этот «Дом у дороги» стал ремейком фильма 1989 года, который снял режиссер Роуди Херрингтон. Главную роль в картине сыграл Патрик Суэйзи. В 2015 году студия MGM уже намеревалась снять ремейк фильма, на главную роль пригласили бойца ММА Ронду Раузи, а режиссером должен был стать Ник Кассаветис. Но проект был вскоре отменен.