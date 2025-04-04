Пирс Броснан согласился с Хелен Миррен, назвавшей франшизу о Джеймсе Бонде сексистской

Бывший исполнитель роли Джеймса Бонда Пирс Броснан поддержал Хелен Миррен, заявившую, что серия Яна Флемминга «пропитана и порождена глубоким сексизмом».
В новом сериале Гая Ричи «Гангстерленд» Миррен играет жену персонажа Броснана — бывшего агента 007. Недавно актрису спросили, как она относится к недавнему приобретению Amazon творческого контроля над франшизой, на что она ответила, что не особенно любит эти фильмы в целом.
«Вся серия фильмов о Джеймсе Бонде — это не мое. Мне никогда не нравился Джеймс Бонд. Мне никогда не нравилось, как в этих фильмах изображали женщин. Вся концепция Джеймса Бонда пропитана и порождена глубоким сексизмом», — сказала Миррен.
Броснан, снявшийся в четырех фильмах о Бонде в период с 1995 по 2002 год, ответил на ее замечания, сказав People: «Да, я могу в определенной степени согласиться. Но в мире, созданном Яном Флемингом, есть пространство для движения. Так что конфликт будет всегда».
Недавно актер заявил, что следующий исполнитель роли 007 должен быть британцем, а также выразил заинтересованность в повторном исполнении роли постаревшего Джеймса Бонда в новом фильме.
«Конечно, как я могу быть не заинтересован? Но сейчас ситуация деликатная. Думаю, лучше не будить спящего пса. Это довольно романтичная идея, но я думаю, что все меняется, все рушится. Я думаю, что это лучше оставить другому человеку, правда. Нужна свежая кровь», — заключил Броснан.