Пирс Броснан согласился с Хелен Миррен, назвавшей франшизу о Джеймсе Бонде сексистской

«Конечно, как я могу быть не заинтересован? Но сейчас ситуация деликатная. Думаю, лучше не будить спящего пса. Это довольно романтичная идея, но я думаю, что все меняется, все рушится. Я думаю, что это лучше оставить другому человеку, правда. Нужна свежая кровь», — заключил Броснан.