В России появится единый реестр происшествий

Правительство России планирует поручить МЧС создать до 1 января 2027 года единый реестр происшествий в стране. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом предлагается внести изменение в постановление кабмина об утверждении обязательных требований к системе вызова экстренных служб по номеру 112.
Предполагается, что МЧС не только создаст реестр, но и станет его единым оператором. В том числе ведомство будет организовывать работу по консультационной и методологической поддержке пользователей ресурса.
В специальном списке будет собираться, обрабатываться и храниться информация о принятых мерах реагирования на поступившие вызовы. Это будет происходить автоматически.
В пояснительной записке подчеркивается, что на сегодняшний день в системе 112 фиксируется до 70% всех происшествий в стране, поэтому власти предлагают их объединить в единой базе и дополнить сведениями из государственных информационных ресурсов.