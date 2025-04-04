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В России появится единый реестр происшествий

Сегодня в 13:41
Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Правительство России планирует поручить МЧС создать до 1 января 2027 года единый реестр происшествий в стране. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом предлагается внести изменение в постановление кабмина об утверждении обязательных требований к системе вызова экстренных служб по номеру 112.

Предполагается, что МЧС не только создаст реестр, но и станет его единым оператором. В том числе ведомство будет организовывать работу по консультационной и методологической поддержке пользователей ресурса.

В специальном списке будет собираться, обрабатываться и храниться информация о принятых мерах реагирования на поступившие вызовы. Это будет происходить автоматически.

В пояснительной записке подчеркивается, что на сегодняшний день в системе 112 фиксируется до 70% всех происшествий в стране, поэтому власти предлагают их объединить в единой базе и дополнить сведениями из государственных информационных ресурсов.

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