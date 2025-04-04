Крипто спасает раненого Супермена в новом отрывке из фильма Джеймса Ганна

В ролике Супермен падает с неба посреди арктических снегов. Он избит, окровавлен и из последних сил издает свист. После этого к нему прибегает суперпес Крипто и по команде «Домой» берет его за плащ и тащит обратно в штаб-квартиру «Крепость одиночества».