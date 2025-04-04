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Крипто спасает раненого Супермена в новом отрывке из фильма Джеймса Ганна

Сегодня в 12:38
Фото: DC

Студия DC опубликовала отрывок из нового «Супермена» с Дэвидом Коренсветом в главной роли.

В ролике Супермен падает с неба посреди арктических снегов. Он избит, окровавлен и из последних сил издает свист. После этого к нему прибегает суперпес Крипто и по команде «Домой» берет его за плащ и тащит обратно в штаб-квартиру «Крепость одиночества».

Там группа роботов укладывает Супермена на стол, где его облучают солнечным излучением, чтобы помочь ему излечиться. В это время на фоне звучит классическая тема Супермена Джона Уилльямса.

Ролик был впервые показан на CinemaCon в Лас-Вегасе. Его представил режиссер Джеймс Ганн вместе с Коренсветом, Рейчел Броснахан и Николасом Холтом.

«Однажды я понял, что хочу создать историю, которая была бы одновременно очень человечной и очень фантастической. И я думаю, что мы создали фильм, который балансирует между этими двумя полюсами», — отметил Ганн.

«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В фильме супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.

Роль Лоис Лейн досталась Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»), а Лекса Лютора — Николасу Холту («Меню»). С ними в актерском составе — Скайлер Гисондо («Лакричная пицца»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Энтони Карриган («Барри»).

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