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Ученые собирают черепашьи слезы ― чтобы раскрыть одну из величайших загадок в биологии

Сегодня в 12:02
Фото: Georgette Douwma/Getty Images

На Vox вышла статья о необычном занятии ученых-биологов: они собирают слезы морских черепах, чтобы выяснить, как эти животные ориентируются в пространстве при перемещении на тысячи километров.

Аспирантка Университета Центральной Флориды Джулианна Мартин провела несколько ночей в 2023 и 2024 годах, дежуря на пляжах. Она ждала, когда черепахи начнут откладывать яйца ― в этот момент, по ее словам, рептилии впадают в некое подобие транса, что позволяет собрать их слезы.

Мартин ползком подбиралась к животным по песку и аккуратно промакивала область вокруг глаз поролоновым тампоном, который впитывал слезы. Не стоит переживать, что черепахам в этот момент было больно или грустно ― при помощи слез они просто выводят из организма избыток соли.

Ученые собирают черепашьи слезы в поисках «магнитотактических бактерий», называемых также «живыми компасами». Они могут объяснить, как эти рептилии ориентируются в пространстве, используя магнитное поле Земли.

После вылупления детеныши морских черепах ползут в океан, откуда начинают путешествие длиной в тысячи километров. Например, атлантические большеголовые черепахи, родившиеся во Флориде, пересекают Атлантику и достигают островов у побережья Португалии. Повзрослев, они возвращаются обратно во Флориду, очень часто на тот же самый пляж, где родились.

У ученых пока нет ответа, как молодые черепахи, никогда прежде не бывавшие в океане, могут с такой точностью следовать столь длинному маршруту, при этом путешествуя в одиночку. Ученый Эрик Уоррант из Лундского университета в Швеции называет эту загадку «величайшим Священным Граалем сенсорной биологии».

Исследования показали, что черепахи ориентируются по магнитному полю Земли, но как именно это происходит, пока неясно. Основная гипотеза основана на квантовой механике и очень сложна, однако существует и другая версия ― что в телах животных есть частицы магнитного вещества (например, минерал магнетит), которые позволяют черепахам чувствовать изменения магнитного поля.

Именно эту гипотезу и проверяет Джулианна Мартин со своим научным руководителем Робертом Фитаком. Они предполагают, что черепахи могут находиться в симбиозе с бактериями, производящими магнетит, и каким‑то образом получать от них информацию.

Одна из гипотез Мартин заключается в том, что магнитотактические бактерии скапливаются возле нервов, которые дают черепахам сведения о положении в пространстве. Некоторые из этих нервов находятся рядом со слезными железами, поэтому Мартин и охотилась за черепашьими слезами.

Пока что аспирантке не удалось найти магнитотактические бактерии в образцах 30 черепах, которые она успела проанализировать. Это немного разочаровывает ученую, но не исключает возможность, что такие бактерии есть в других частях тела рептилий.

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