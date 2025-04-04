Ученые собирают черепашьи слезы ― чтобы раскрыть одну из величайших загадок в биологии

У ученых пока нет ответа, как молодые черепахи, никогда прежде не бывавшие в океане, могут с такой точностью следовать столь длинному маршруту, при этом путешествуя в одиночку. Ученый Эрик Уоррант из Лундского университета в Швеции называет эту загадку «величайшим Священным Граалем сенсорной биологии».