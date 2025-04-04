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Hollyshop и «Антон тут рядом» объединились, чтобы рассказать об аутизме и помочь детям с РАС

Сегодня в 11:50

Мультибрендовый магазин корейской косметики Hollyshop и благотворительный фонд «Антон тут рядом» запустили совместный проект ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который прошел 2 апреля. Он получил название «РАС:скажи, как он умеет», поделились с «Афишей Daily».

Весь апрель Hollyshop и «Антон тут рядом» будут рассказывать в соцсетях о том, как общаться с людьми, у которых диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). В интернет-магазине и на прилавках в Москве и Новосибирске появится косметика в синей упаковке и с символом проекта — открытой ладонью. Часть средств от продажи передадут в фонд «Антон тут рядом».

Основатели Hollyshop Кристина и Александр Тишковы воспитывают сына Даню с РАС. К каждому заказу в апреле будет прилагаться тематическая открытка с рисунками мальчика и студентов фонда.

2 апреля Hollyshop и «Антон тут рядом» провели встречу в ресторане «Гвидон» в поддержку семей с аутичными детьми. Партнерами мероприятия стали исполнительный директор фонда Елена Фильберт и врач-психиатр Елисей Осин. Инициативу поддержала актриса Лянка Грыу, основатель инклюзивного проекта Pure Sense Екатерина Зинченко, чемпионка Европы по баскетболу Катерина Кейру и не только.

Команда Hollyshop подготовила для гостей лимитированные боксы. Их можно было приобрести за открытую сумму, оформив пожертвование на сайте «Антон тут рядом» для развития проектов.

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