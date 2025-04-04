Hollyshop и «Антон тут рядом» объединились, чтобы рассказать об аутизме и помочь детям с РАС

Весь апрель Hollyshop и «Антон тут рядом» будут рассказывать в соцсетях о том, как общаться с людьми, у которых диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). В интернет-магазине и на прилавках в Москве и Новосибирске появится косметика в синей упаковке и с символом проекта — открытой ладонью. Часть средств от продажи передадут в фонд «Антон тут рядом».