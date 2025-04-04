Израиль, Иран и Мексика оказались самыми опасными странами для туризма по мнению россиян

Как отмечает РБК, два года назад результаты аналогичного опроса выглядели несколько иначе. Тогда в числе самых опасных стран граждане РФ назвали США, Францию, Мексику, Индию и Тунис, а среди наиболее безопасных — Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Китай.