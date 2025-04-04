Израиль, Иран и Мексика оказались самыми опасными странами для туризма по мнению россиян

Израиль, Иран и Мексика возглавили рейтинг самых опасных стран для путешествий по мнению россиян. Об этом рассказал РБК со ссылкой на опрос, проведенный группой «Ренессанс Страхование» и Ozon Travel.
Опасения по поводу туризма в Израиле выразил 21% респондентов. Иран стал самым небезопасным направлением по мнению 18% опрошенных, а Мексика — по мнению 17%. В пятерку антирейтинга также попали США (17%) и Индия (16%).
Самыми комфортными странами для поездок россияне назвали Белоруссию — ее упомянул каждый второй респондент (51%). В топ-5 также вошли Китай (33%), Япония (17%), Мальдивы (16%) и Турция (16%).
Как отмечает РБК, два года назад результаты аналогичного опроса выглядели несколько иначе. Тогда в числе самых опасных стран граждане РФ назвали США, Францию, Мексику, Индию и Тунис, а среди наиболее безопасных — Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Китай.