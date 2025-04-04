Композитор «Белого лотоса» ушел из проекта, пожаловавшись на «истеричную» обстановку

Композитор Кристобаль Тапиа де Веер, создавший главную тему сериала «Белого лотоса», заявил, что покинул проект из‑за творческих разногласий с создателем шоу Майком Уайтом.
По словам де Веера, сценаристу никогда не нравилась его музыка для титров, что в итоге привело их к ожесточенным спорам в «истеричной» обстановке.
«Я просто продолжал делать то, что делал. Там были сумасшедшие люди, крики и все такое. Отсюда и возникли эти странные отношения: как мне впихнуть всю эту странную музыку в шоу?» — поделился композитор.
Работа де Веера была высоко оценена как поклонниками, так и критиками — его музыка для «Белого лотоса» выиграла три премии «Эмми», включая награду за лучшую тему для первого сезона, а версия для второго сезона стала клубным хитом. Позже на нее сделал ремикс нидерландский диджей Tiësto.
«Есть одна вещь, которой я горжусь. Это тот факт, что никогда не сдавался. Может быть, я не был профессионалом. Конечно, Майк считает, что я никогда им не был по отношению к нему, потому что не дал ему то, что он хотел. Но то, что я ему дал, привело к этим „Эмми“, к тому, как люди сходят с ума [по этой музыке]», — продолжил де Веер.
Его музыка для третьего сезона оказалась более спорной. Некоторые поклонники выразили недовольство тем, что из новой темы пропали вокализмы, характерные для предыдущих версий. В результате, по словам музыканта, его стали донимать журналисты. Он сказал, что композицию отредактировали, чтобы соответствовать титрам, и что никто из создателей шоу не осознавал, насколько люди привязаны к этим «уу-лу-лу-лу».
Де Веер утверждает, что пытался убедить продюсеров сериала успокоить публику, выпустив полную версию темы. По его словам, Уайт отказался.
«Я написал продюсеру и сказал ему, что было бы здорово в какой‑то момент дать им более длинную версию с этими „ооо-лу-лу-лу“, потому что люди будут в восторге, если поймут, что музыка все равно приводит к этому. Ему эта идея понравилась. Но потом Майк вырезал ее — ему она не понравилось. На тот момент у нас, наверное, уже был последний спор. Он просто говорил „нет“ всему. Так что я просто загрузил полную версию на свой ютуб», — подытожил композитор.