Композитор «Белого лотоса» ушел из проекта, пожаловавшись на «истеричную» обстановку

«Есть одна вещь, которой я горжусь. Это тот факт, что никогда не сдавался. Может быть, я не был профессионалом. Конечно, Майк считает, что я никогда им не был по отношению к нему, потому что не дал ему то, что он хотел. Но то, что я ему дал, привело к этим „Эмми“, к тому, как люди сходят с ума [по этой музыке]», — продолжил де Веер.