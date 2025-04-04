«Она наконец свободна»: в соцсетях обсуждают возможный уход Бьянки от Канье

Сегодня / 09:00
«Умер, завели, динамика положительная»: Паша Техник пережил клиническую смерть
Сегодня / 10:28
Продажи симулятора жизни inZOI превысили миллион копий за неделю
Сегодня / 10:26
Инфлюенсеров назвали угрозой для неконтактных народов после ареста блогера у Сентинельских островов
Сегодня / 09:07
В Германии пенсионерка оказалась заперта в супермаркете ― и всю ночь пила, курила и воровала
Сегодня / 08:48
Всем актерам «Белого лотоса» платят одинаковый гонорар
Сегодня / 08:22
Изучение авиакатастроф в трейлере «Рептилии» Нейтан Филдер
Сегодня / 07:57
Из Москвы в Петербург запустили вагон-гостиницу
Сегодня / 07:06
Российские онлайн-кинотеатры значительно сократили выпуск оригинальных сериалов
Сегодня / 06:56
Лило спорит со Стичем в новом отрывке из киноадаптации
Сегодня / 06:37
Появились первые кадры из «Зверополиса-2»
Сегодня / 06:15
Сериал «Новичок» с Натаном Филлионом продлили на восьмой сезон
Вчера / 20:24
Японский политик получила 8000 угроз из‑за поста о бесплатных прокладках в общественных туалетах
Вчера / 19:55
Разработку игрового ремейка «Рапунцель» приостановили
Вчера / 18:58
В РФ создадут базу трудных подростков
Вчера / 17:43
Лиам Нисон притворяется маленькой девочкой в тизере «Голого пистолета»
Вчера / 16:54
Таксист в Москве потребовал 19 тыс. рублей за дорогу от аэропорта
Вчера / 16:38
Universal представил трейлер хоррора «М3ГАН 2.0»
Вчера / 15:44
Убийства студенток в Италии привели к протестам и призывам к культурному восстанию
Вчера / 15:00
Вышел трейлер перезапуска «Финеса и Ферба»
Вчера / 14:55
Бориса Надеждина признали банкротом
Вчера / 14:00
В кинотеатре «Москва» состоялась премьера детективного сериала Okko «Гипнозис»
Вчера / 13:57
Стивен Содерберг работает над идеей сиквела «Заражения» в постковидной эпохе
Вчера / 13:19
Маколей Калкин не разговаривает со своим отцом уже 30 лет
Вчера / 13:02
США запретили своим чиновникам в КНР встречаться и заниматься сексом с китайцами
Вчера / 12:33
Дуэйн Джонсон подтвердил, что пишет книгу для нового фильма Мартина Скорсезе
Вчера / 11:46
Linkin Park подали в Роспатент заявку на регистрацию своего логотипа в качестве товарного знака
Вчера / 11:45
Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для иностранных туристов с 1 мая
Вчера / 11:19
Суд дал Дрейку доступ к контрактам UMG и Кендрика Ламара по делу о клевете

«Она наконец свободна»: в соцсетях обсуждают возможный уход Бьянки от Канье

Сегодня в 10:10
Фото: Alessandro Levati/Getty Images

Канье Уэст выпустил трек «Bianca», в котором заявил, что его супруга Бьянка Цензори ушла от него.

«Моя малышка сбежала,/Но сначала пыталась пристроить меня в клинику./Я не поеду в больницу, ведь я не болен», ― поет рэпер.

В песне он упоминает, что у Бьянки была паническая атака после его скандальных публикаций в соцсетях. После ухода жены музыкант следит за ней через некое приложение, говорится в тексте.

Там также утверждается, что семья Цензори хочет, чтобы Канье «сел» или «отправился в ретрит». Рэпер просит в припеве, чтобы супруга вернулась к нему: «Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась,/Вернулась ко мне./Я знаю, чем я тебя разозлил».

Официального подтверждения расставания пары нет, но в соцсетях уже принялись обсуждать новость. Многие поздравляют Бьянку с освобождением от абьюзивных отношений. После церемонии «Грэмми», куда супруга Уэста пришла в полуобнаженном виде, в сети усилились подозрения, что именно рэпер заставляет носить ее откровенные наряды.

«Она свободна от Канье, благослови ее Господь», ― пишет один из пользователей. «Я рад, что она наконец открыла глаза и поняла, насколько Канье на самом деле неуравновешен», ― добавляет другой. «Ей нужно было от него отдохнуть, с ним слишком тяжело — один сплошной стресс», ― отмечает третий.

«Коса» приводит еще пару реакций из соцсети X: «Она наконец свободна!» и «Беги так быстро, как только можешь, девочка».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами