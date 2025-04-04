«Она наконец свободна»: в соцсетях обсуждают возможный уход Бьянки от Канье

Канье Уэст выпустил трек «Bianca», в котором заявил, что его супруга Бьянка Цензори ушла от него.
«Моя малышка сбежала,/Но сначала пыталась пристроить меня в клинику./Я не поеду в больницу, ведь я не болен», ― поет рэпер.
В песне он упоминает, что у Бьянки была паническая атака после его скандальных публикаций в соцсетях. После ухода жены музыкант следит за ней через некое приложение, говорится в тексте.
Там также утверждается, что семья Цензори хочет, чтобы Канье «сел» или «отправился в ретрит». Рэпер просит в припеве, чтобы супруга вернулась к нему: «Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась,/Вернулась ко мне./Я знаю, чем я тебя разозлил».
Официального подтверждения расставания пары нет, но в соцсетях уже принялись обсуждать новость. Многие поздравляют Бьянку с освобождением от абьюзивных отношений. После церемонии «Грэмми», куда супруга Уэста пришла в полуобнаженном виде, в сети усилились подозрения, что именно рэпер заставляет носить ее откровенные наряды.
«Коса» приводит еще пару реакций из соцсети X: «Она наконец свободна!» и «Беги так быстро, как только можешь, девочка».