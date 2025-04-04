«Она наконец свободна»: в соцсетях обсуждают возможный уход Бьянки от Канье

Там также утверждается, что семья Цензори хочет, чтобы Канье «сел» или «отправился в ретрит». Рэпер просит в припеве, чтобы супруга вернулась к нему: «Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась,/Вернулась ко мне./Я знаю, чем я тебя разозлил».