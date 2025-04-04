Инфлюенсеров назвали угрозой для неконтактных народов после ареста блогера у Сентинельских островов

Инфлюенсеры стали новой «быстро растущей» угрозой для неконтактных коренных народов, заявила благотворительная организация Survival International, передает Би-би-си.
Недавно полиция Индии арестовала американца Михаила Полякова, который пробрался на отдаленный Северный Сентинельский остров, чтобы установить контакт с местным племенем. 24-летний мужчина заснял свое путешествие и оставил на берегу банку кока-колы и кокос.
Группа, защищающая права племен, заявила, что действия Полякова поставили под угрозу существование племени и жизнь самого мужчины, назвав их «глубоко тревожным». Глава полиции Андаманских и Никобарских островов ХГС Дхаливал сообщил, что гражданина США представили местному суду и арестовали на 3 дня для «дополнительных допросов».
По его информации, Поляков пытался привлечь внимание племени с помочью свистка около часа. Затем он высадился на остров на пять минут, оставив свои дары, собрав образцы и записав видео. Когда его арестовали, он заявил, что «ищет острых ощущений».
Survival International подчеркнули, что сентинельцы ясно выразили свое желание избегать посторонних на протяжении многих лет и подчеркнула, что такие визиты представляют угрозу для сообщества, не имеющего иммунитета к внешним болезням.
По словам представителя организации Джонатана Мазоуэра, они опасаются, что социальные медиа стали еще одной угрозрй для неконтактных племен. Ранее СМИ связали Полякова с аккаунтом в утубе, где он делился видео из своих поездок.
«Помимо всех более известных угроз для таких народов — таких как вырубка лесов и добыча полезных ископаемых в Амазонии, где проживает большинство неконтактных народов — теперь существует растущее количество… инфлюенсеров, которые пытаются делать такие вещи ради подписчиков», — сказал господин Мазоуэр.
Survival International описывает сентинельцев как «самых изолированных коренных людей в мире», живущих на острове примерно размером с Манхэттен. Их точное количество неизвестно, но, по оценкам, племя насчитывает около 200 человек. О группе известно немногое, кроме того, что это «крайне здоровое» охотничье-собирательное сообщество, которое живет в небольших поселениях.