Продажи симулятора жизни inZOI превысили миллион копий за неделю

Игра-симулятор жизни inZOI от южнокорейской компании Krafton преодолела отметку в миллион проданных копий в Steam спустя неделю после запуска. Об этом говорится на сайте разработчика.
Игра была выпущена 28 марта в раннем доступе в Steam и уже через 40 минут возглавила список самых популярных игр платформы.
По состоянию на 4 апреля inZOI продолжает оставаться самой продаваемой игрой в Steam во всех странах, где она доступна. Тайтл также продолжает получать положительные отзывы.
В Steam у игры 83% положительных отзывов. Пользователи отмечают хорошую графику, проработку персонажей, но в то же время отмечают скудный контент и некоторые технические проблемы.
Уникальность inZOI заключается в сочетании реалистичной графики и глубокой кастомизацией. В отличие от мультяшного стиля главного конкурента The Sims, inZOI делает ставку на почти кинематографичную графику благодаря движку Unreal Engine 5.