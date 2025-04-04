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Продажи симулятора жизни inZOI превысили миллион копий за неделю

Сегодня в 10:28
Фото: Krafton

Игра-симулятор жизни inZOI от южнокорейской компании Krafton преодолела отметку в миллион проданных копий в Steam спустя неделю после запуска. Об этом говорится на сайте разработчика.

Игра была выпущена 28 марта в раннем доступе в Steam и уже через 40 минут возглавила список самых популярных игр платформы.

По состоянию на 4 апреля inZOI продолжает оставаться самой продаваемой игрой в Steam во всех странах, где она доступна. Тайтл также продолжает получать положительные отзывы.

В Steam у игры 83% положительных отзывов. Пользователи отмечают хорошую графику, проработку персонажей, но в то же время отмечают скудный контент и некоторые технические проблемы.

Уникальность inZOI заключается в сочетании реалистичной графики и глубокой кастомизацией. В отличие от мультяшного стиля главного конкурента The Sims, inZOI делает ставку на почти кинематографичную графику благодаря движку Unreal Engine 5.

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